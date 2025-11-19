11/19 各報重點新聞一覽

立法院國民黨團、民眾黨團上週通過「財劃法」修正案，行政院長卓榮泰昨批評，國會把中央政府抽了血，且拿錯的藥要中央硬吞下去。（記者王藝菘攝）

自由時報

藍白惡修財劃法 抽中央的血 卓揆批：還拿錯的藥 要中央硬吞

立法院國民黨團、民眾黨團十四日狹人數優勢，再度三讀通過「財政收支劃分法修正案」。行政院長卓榮泰昨批評，突襲式修法無法解決現有問題，反而造成更大問題，中央政府和國家本來都沒有生病，是國會把中央政府抽了血，一直在弱化中央，且拿錯的藥要中央硬吞下去，才造成中央、地方財政上的困難。但他強調，不到最後關頭，不會輕言抵制。

請繼續往下閱讀...

詳見「藍白惡修財劃法 抽中央的血 卓揆批：還拿錯的藥 要中央硬吞。

假商務、觀光名義進出台灣 港男吸收6現、退役軍人探密 高檢求重刑

中國港籍男子丁小琥多次利用商務、觀光名義來台，實則招募退役中校王文豪、譚俊明吸收昔日同袍，刺探軍機，並透過男子陳俊安協助中國提供的「獎金」洗進國內。高檢署昨偵結，依涉犯國家安全法等罪，將在押的丁男等七人起訴，並求處重刑。

詳見假商務、觀光名義進出台灣 港男吸收6現、退役軍人探密 高檢求重刑。

南台灣最大水房頭 獄中吃香喝辣 「鴨哥」坐爽牢 還指揮洗錢50多億

南台灣最大水房頭、綽號「鴨哥」的男子劉秉宏因他案入監服刑，檢警發現，劉男在獄中不但每天有人「寄大菜」讓他吃香喝辣，還能指揮小弟各立山頭操作水房運作，劉嫌集團的水房一年就洗了五十多億元，高雄地檢署偵查時，原本都是小弟出來擔罪，但有人「反水」供出「鴨哥」，才讓劉男浮上檯面被盯上，雄檢昨偵結全案依洗錢等罪嫌起訴劉男共十二人。

詳見南台灣最大水房頭 獄中吃香喝辣 「鴨哥」坐爽牢 還指揮洗錢50多億。

聯合報

日外交官北京磋商難解僵局…陸促收回高市言論 日拒絕

日本首相高市早苗日前表示「台灣有事」可能構成存亡危機事態，日本可行使集體自衛權，引發北京激烈抗議。日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰昨在北京與大陸外交部亞洲司長劉勁松會面，陸方釋出的消息顯示，大陸敦促日方「收回錯誤言論」，還呼籲日方「給中國人民一個明確的交代」。但日方拒絕撤回首相談話，雙方歧異仍難彌合。

詳見日外交官北京磋商難解僵局…陸促收回高市言論 日拒絕。

台積電前副總傳帶2奈米機密投美 高檢署分案偵辦

台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁今年七月退休，十月轉戰英特爾，業界傳出他在退休前利用職權帶走二奈米、Ａ16、Ａ14等最先進製程技術相關機密資料。台灣高檢署智財分署已分案偵辦，釐清是否違反國安法或營業秘密法等行為。

詳見台積電前副總傳帶2奈米機密投美 高檢署分案偵辦。

中國時報

川普又批台灣搶晶片 台股嚇崩

美國總統川普17日在白宮受訪時表示，美國晶片產業將在未來數年「重新崛起」，原因並非前總統拜登推動的《晶片法》，而是他的關稅政策發揮決定性作用，一年內就會「佔據很大一部分晶片市場」。川普還多次點名台灣，批評美國過去「愚蠢地」將晶片製造拱手讓人，導致今日「幾乎100％的晶片都產自台灣，實在很丟人」。

詳見川普又批台灣搶晶片 台股嚇崩。

陸延長黃海軍演 加碼施壓日本

日相高市早苗的存亡危機說，令北京大動肝火，陸日緊張關係全面升級。日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰18日上午與大陸外交部亞洲司司長劉勁松會面，這場「各說各話」的會晤並未達到「滅火」目的，北京還撂下狠話，嚴肅敦促日方收回錯誤言論，稱「已激起中國人民公憤譴責」，並加碼宣布，即日起在黃海南部展開8天實彈射擊。

詳見陸延長黃海軍演 加碼施壓日本。

中國港籍男子丁小琥受中共指示來台發展組織，高檢署將丁男等7人起訴，並求處重刑。。（記者張文川攝）

南部最大水房頭「鴨哥」劉秉宏因他案入監服刑，檢警發現他在商辦裡設私人招待、裝潢豪華。（記者黃佳琳翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法