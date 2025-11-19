新北下探12.5度！氣象專家：入秋最強冷空氣發威

近日北台天氣濕冷，今晨各地平地最低氣溫約在12至16度，台北氣象站降至16度左右，雖未符合「大陸冷氣團」定義，但也成為入秋以來最強冷空氣。（資料照）

受東北風影響，近日北台天氣濕冷，氣象專家指出，今晨各地平地最低氣溫約在12至16度，台北氣象站降至16度左右，雖未符合「大陸冷氣團」定義，但也成為入秋以來最強冷空氣。預估今日白天北台灣氣溫回升不明顯，仍停留在16至18度，其它地區白天則會回溫，南北溫差達10度以上。明日北台水氣略減少、氣溫略升，苗栗以北仍將出現12度左右的平地最低氣溫。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日天氣持續受東北季風影響，今晨高山最低溫在南投玉山下探到零下0.7度，其次為台中和平0.6度。平地離島最低溫在連江南竿12.1度，本島最低溫則是新北石門12.5度，其次為桃園楊梅13.1度，另根據氣象署資料顯示，今晨台北市的平地最低氣溫在南港區13.6度，台北氣象站則降至16.0度，提醒民眾注意保暖。

「林老師氣象站」表示，今日白天北台灣氣溫回升不明顯，仍停留在16至18度之間；其它地區白天稍稍回溫，有機會重回到20度或以上，南部地區高溫甚至會來到25至27度，南北溫差10度以上。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨觀測資料顯示，中高層雲系移入、迎風面降水回波較多、伴隨降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天低層水氣逐日減少；今日北部、東北部、東部及部分山區有局部短暫降雨，北台偏涼微冷；明日北海岸、東北部仍有局部短暫降雨的機率，明日白天起氣溫略升，但明晨苗栗以北仍將出現12度左右的平地最低氣溫，應注意穿著調整。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，週五至下週日迎風面仍有水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；週五、六北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；下週日東北季風減弱，各地氣溫回升。下週一下一波東北季風南下，迎風面降雨機率略提高，北台氣溫下降。下週二水氣減少，各地晴朗穩定、早晚很涼。

