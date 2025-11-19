高雄水利局提升寶珠溝流域防洪 斥資4600萬改建箱涵、抽水站

高雄市水利局改建三民區建興路箱涵。（記者陳文嬋攝）

高雄市水利局為完善寶珠溝流域防洪體系，今年投入4600萬元，除了加高民族一路防洪牆外，近來完成三民區建興路箱涵改善，並推動德山街抽水站功能提升工程，預計明年5月完工，降低區域積淹水風險。

高雄因應極端氣候，推動寶珠溝流域各項排水改善工程，水利局今年推動寶珠溝民族一路至十全路明渠段防洪牆加高工程，並同步改建民族一路180巷排水溝，寬度1.2公尺、高度1.2公尺，總經費1200萬元，已於今年7月完成。

此外，建興路排水系統屬於寶珠溝流域，為早期民國70年間建置，鄰近建興市場及眾多商家，其中建昌路至建德路段箱涵老舊破損，尤其大雨過後老舊箱涵受損，經常造成路面下陷，水利局近年多次接獲道路下陷通報，經檢測發現既有箱涵結構老舊破損，影響排水功能與行車安全。

水利局籌措經費2200萬元，推動三民區建興路下水道工程，從建昌路至建德路段，改建箱涵270公尺，並改善7處過路聯通管，整體工程剛完工，重新刨鋪路面，提升周邊生活品質。

水利局持續投入1200萬元，推動德山街35巷抽水站功能提升工程，目前施工中，預計明年5月完工，提升抽水能量與效率，強化整體排水設施效能。

三民區建興路下水道工程完工，重新刨鋪路面，提升周邊生活品質。（市府提供）

