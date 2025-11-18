為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    誰來闖關？桃園文化局「八擴夜市遊戲王」報名開跑了

    2025/11/18 23:34 記者李容萍／桃園報導
    「八擴夜市遊戲王」，挑戰九大關卡，包含投球九宮格、射氣球、吊瓶挑戰、彈珠台等。（興仁花園夜市提供）

    「八擴夜市遊戲王」，挑戰九大關卡，包含投球九宮格、射氣球、吊瓶挑戰、彈珠台等。（興仁花園夜市提供）

    桃園市政府文化局今年度以八德擴大重劃區為場域，規劃挑戰「八擴夜市遊戲王」，將於28日至30日於八德興仁花園夜市熱鬧登場。玩家可在夜市人潮中穿梭，挑戰夜市經典遊戲九大關卡，包含投球九宮格、射氣球、吊瓶挑戰、彈珠台等。活動免費參與，即日起在官方活動頁開放報名，名額有限。

    此次活動採展覽×體驗雙軌併行模式，無論是資深八德人，還是外地來的解謎高手，歡迎前往「桃園社區營造中心」臉書粉絲專頁查詢和活動頁面報名，一起從好玩入門，成為最懂八擴、最會玩夜市的「夜市遊戲王」。

    參與的攤位均承載著一段地方故事，民眾將透過「投擲」、「射擊」等行動，輕鬆理解在地真實議題，探索八擴居民的日常風景和生活挑戰，保證讓所有熱愛實境解謎的玩家們大呼過癮。

    另一活動亮點「夜市百味」期間限定展，即日起至11月30日在「旅人咖啡八德店」率先「開市」。展覽將八擴的故事化身為正在營運的「市集攤位」，每個攤位都是一個「地方故事情報點」，陳列著八擴人從通勤、學區到鄰里互動等生活經驗。社造中心鼓勵挑戰者先去咖啡店「觀展」解鎖情報，再到夜市「闖關」實地驗證！展覽現場還設置「展覽小任務」，前100名完成任務者即可獲得限量好禮「桃園社造玩玩聚」收納式環保袋1個。

    「八擴夜市遊戲王」，挑戰九大關卡，包含投球九宮格、射氣球、吊瓶挑戰、彈珠台等。（興仁花園夜市提供）

    「八擴夜市遊戲王」，挑戰九大關卡，包含投球九宮格、射氣球、吊瓶挑戰、彈珠台等。（興仁花園夜市提供）

    文化局在八德擴大重劃區舉辦沉浸式展覽。（桃市文化局提供）

    文化局在八德擴大重劃區舉辦沉浸式展覽。（桃市文化局提供）

    「夜市百味」在「旅人咖啡館 八德店」開展。（桃市文化局提供）

    「夜市百味」在「旅人咖啡館 八德店」開展。（桃市文化局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播