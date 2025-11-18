誰來闖關？桃園文化局「八擴夜市遊戲王」報名開跑了

「八擴夜市遊戲王」，挑戰九大關卡，包含投球九宮格、射氣球、吊瓶挑戰、彈珠台等。（興仁花園夜市提供）

桃園市政府文化局今年度以八德擴大重劃區為場域，規劃挑戰「八擴夜市遊戲王」，將於28日至30日於八德興仁花園夜市熱鬧登場。玩家可在夜市人潮中穿梭，挑戰夜市經典遊戲九大關卡，包含投球九宮格、射氣球、吊瓶挑戰、彈珠台等。活動免費參與，即日起在官方活動頁開放報名，名額有限。

此次活動採展覽×體驗雙軌併行模式，無論是資深八德人，還是外地來的解謎高手，歡迎前往「桃園社區營造中心」臉書粉絲專頁查詢和活動頁面報名，一起從好玩入門，成為最懂八擴、最會玩夜市的「夜市遊戲王」。

參與的攤位均承載著一段地方故事，民眾將透過「投擲」、「射擊」等行動，輕鬆理解在地真實議題，探索八擴居民的日常風景和生活挑戰，保證讓所有熱愛實境解謎的玩家們大呼過癮。

另一活動亮點「夜市百味」期間限定展，即日起至11月30日在「旅人咖啡八德店」率先「開市」。展覽將八擴的故事化身為正在營運的「市集攤位」，每個攤位都是一個「地方故事情報點」，陳列著八擴人從通勤、學區到鄰里互動等生活經驗。社造中心鼓勵挑戰者先去咖啡店「觀展」解鎖情報，再到夜市「闖關」實地驗證！展覽現場還設置「展覽小任務」，前100名完成任務者即可獲得限量好禮「桃園社造玩玩聚」收納式環保袋1個。

文化局在八德擴大重劃區舉辦沉浸式展覽。（桃市文化局提供）

「夜市百味」在「旅人咖啡館 八德店」開展。（桃市文化局提供）

