耶誕節送禮！LINE與屏東再合作 專屬《永續好屏友》青創品牌官方線上商城（影音）

屏東縣政府今天在竹田鄉德旅店正式發布《永續好屏友》官方線上商城上線，合作的青創品牌都到場。（記者陳彥廷攝）

屏東縣政府今天正式在竹田鄉德旅店宣布推出《永續好屏友》的官方LINE線上商城，結合屏東在地特色品牌、永續理念與新型態數位通路，打造一條讓青年創業者「更容易被看見」的全新電商道路，同步亮相的《永續好屏》午後時光禮盒限量千份。縣長周春米說，年末是送禮好季節，邀請民眾以日常消費支持青年創業。

LINE在剛進入台灣市場時，就曾率先在屏東南州農田由神農林清源種下「LINE彩稻」，是全球首創通訊軟體貼圖人物結合彩稻圖，如今LINE已是全台灣人日常不可或缺的通訊軟體，《今天好朋友》記者會上，縣長周春米、客家委員會主委古秀妃、LINE台灣執行長陳立人等人出席，見證屏東在青創扶植、品牌升級與數位轉型上的重要里程碑。

「『今天好屏友』好友數已破150萬人！」陳立人說，LINE數位創生計畫自去年底開始與屏東合作，讓人看見屏東青年創業者的優質及物產豐饒，透過推動在地輔導數位轉型與輔助，店家LINE官方帳號好友數平均成長達43%，LINE禮物商城不僅提供地方社區產物全國銷售通路，降低行銷門檻，還強化經濟效應，藉由LINE生態圈加深屏東品牌曝光機會。

耶誕節將來臨，正是送禮好季節，周春米說，感謝客委會LINE台灣對屏東青年的協力及支持，笑稱LINE送禮物很方便，使用族群更是廣大，民眾透過LINE禮物商城就能挑選屏東好物致贈好友，讓「屏東的好物」無縫成「全台的好禮」，也讓屏東青年品牌被更多人看見、被更多人喜愛。

限量千份的「午後時光禮盒」品牌包括「回春咖啡」、「蜂女孩」蜂蜜隨身包、「嚴選南國紅逗」、「碗裡的茶」無毒百香果蜜餞、「可可雅米」可可茶、「Pulima原食」排灣族手藝、「無所事室」黑豆糕，單一品牌上架則有安捷水產、達魯法樂、高大牧場、皇珵醬油、惦佃、義香食品、小雨果、鮮滋辛、豆油伯、可可雅米、瑪吉沐舒、二五八茶莊、啡藏潮咖啡、金弘麻油、台灣袋等二十家青年創業品牌。

