    台南YouBike2.0將再砸1.5億元 加速第2期建置 明年底前達825站

    2025/11/18 21:34 記者洪瑞琴／台南報導
    台南YouBike2.0在學區與交通節點使用率高。（記者洪瑞琴攝）

    台南市推動YouBike2.0公共自行車建置，截至目前已完成632站、突破1000萬使用人次，更達成區區有站點的目標，將再投入1.5億元加速推動第2期建置計畫，預計明年底前達到825站，加密站點及投入更多車輛，提高各站的周轉率。

    南市交通局指出，第2期的計畫期程為明（2026）年1月至2031年2月，經費總計1.5億元，將採分年編列。目標是在明年底前增設200處站點、新增1000輛YouBike 2.0及800輛YouBike 2.0E電輔車。

    交通局說，第2期建置完成後，屆時台南市將有825站、6300輛YouBike 2.0及1700輛 YouBike 2.0E。值得一提的是，YouBike 2.0E電輔車的比例，將會是6都裡面最高。

    台南市長黃偉哲表示，台南在2023年2月正式啟動YouBike2.0，首波建置77處租賃站點，至今已完成632站，也實現了區區有站點。交通局持續蒐集民眾意見，評估在溪北地區與山區等處增設站點，並加速推動第2期建置計畫，以擴大服務量能。

    黃偉哲強調，使用公共自行車具有減少空氣污染、落實淨零碳排等多重效益，這項建設在台南才不過推動2年，就能達到破千萬人次的使用率，顯見是符合市民的需求。他指示交通局加速新設站點會勘的速度，也請各局處盤點轄管的自行車道，定期進行巡檢與維護，並持續向中央爭取經費，擴大自行車道的範圍。

    台南YouBike2.0將再砸1.5億元，投入第2期建置計畫。（記者洪瑞琴攝）

