為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雙語教學爆紅、教室不足 金門湖埔國小綜合大樓斥資1.2億重建

    2025/11/18 21:32 記者吳正庭／金門報導
    金門縣長陳福海（右一）、議員洪成發（左五）、副縣長李文良（左四）等人共同持鏟主持綜合大樓（活動中心）拆除重建工程動土典禮。（記者吳正庭攝）

    金門縣長陳福海（右一）、議員洪成發（左五）、副縣長李文良（左四）等人共同持鏟主持綜合大樓（活動中心）拆除重建工程動土典禮。（記者吳正庭攝）

    金門湖埔國小今天舉行綜合大樓（活動中心）拆除重建工程動土典禮，教育部補助3000萬元與縣府共斥資1.2億餘元，將現有活動中心及廚房拆除改建為新綜合大樓，2027年10月完工，以提供10年內因實施雙語教學、金門大橋興建等因素造成學生爆增3倍多的教學空間。

    縣長陳福海說，全國財政紀律，包括金門，各縣市都很缺錢，但窮不能窮教育，他強調，這不是口號，只要是孩子想要的，縣府都願意為孩子們築夢，讓他們的夢想實現。

    陳福海說，他很注意細節，從現場動土典禮過程，他看的不是校長的用心跟態度，而是校長如何去引領整個湖埔國小的所有團隊，和他校團隊相比，湖埔還有努力空間，他肯定校長曾秀玲的用心，期許她要再加油。

    湖埔國小表示，該校自105學年度開始向縣府申辦雙語專案計畫，成效顯著，加上金門大橋的興建及週邊開發，學生數逐年攀升；湖埔學生數自105學年度的國小6班、幼兒園2班共96位學生，至114學年度增至國小部11班、幼兒園6班，招收334位學生，也導致教室空間不敷使用，因此，將現有活動中心及廚房拆除改建新綜合大樓。

    湖埔指出，新建物完工後，南側將設置無障礙電梯，便於日後週邊民眾可以直接經由西南側大門進入新建築物，建構社區互動共好的友善關係。

    綜合大樓規畫地上3層、地下1層，樓地板面積約2109平方公尺，工期預定700個日曆天完工。

    縣長陳福海說，全國財政紀律，包括金門，各縣市都很缺錢，但窮不能窮教育，他強調，這不是口號。（記者吳正庭攝）

    縣長陳福海說，全國財政紀律，包括金門，各縣市都很缺錢，但窮不能窮教育，他強調，這不是口號。（記者吳正庭攝）

    金門湖浦國小舉行綜合大樓（活動中心）拆除重建工程動土典禮，地方各界到場參與。（記者吳正庭攝）

    金門湖浦國小舉行綜合大樓（活動中心）拆除重建工程動土典禮，地方各界到場參與。（記者吳正庭攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播