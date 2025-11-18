雙語教學爆紅、教室不足 金門湖埔國小綜合大樓斥資1.2億重建

金門縣長陳福海（右一）、議員洪成發（左五）、副縣長李文良（左四）等人共同持鏟主持綜合大樓（活動中心）拆除重建工程動土典禮。（記者吳正庭攝）

金門湖埔國小今天舉行綜合大樓（活動中心）拆除重建工程動土典禮，教育部補助3000萬元與縣府共斥資1.2億餘元，將現有活動中心及廚房拆除改建為新綜合大樓，2027年10月完工，以提供10年內因實施雙語教學、金門大橋興建等因素造成學生爆增3倍多的教學空間。

縣長陳福海說，全國財政紀律，包括金門，各縣市都很缺錢，但窮不能窮教育，他強調，這不是口號，只要是孩子想要的，縣府都願意為孩子們築夢，讓他們的夢想實現。

陳福海說，他很注意細節，從現場動土典禮過程，他看的不是校長的用心跟態度，而是校長如何去引領整個湖埔國小的所有團隊，和他校團隊相比，湖埔還有努力空間，他肯定校長曾秀玲的用心，期許她要再加油。

湖埔國小表示，該校自105學年度開始向縣府申辦雙語專案計畫，成效顯著，加上金門大橋的興建及週邊開發，學生數逐年攀升；湖埔學生數自105學年度的國小6班、幼兒園2班共96位學生，至114學年度增至國小部11班、幼兒園6班，招收334位學生，也導致教室空間不敷使用，因此，將現有活動中心及廚房拆除改建新綜合大樓。

湖埔指出，新建物完工後，南側將設置無障礙電梯，便於日後週邊民眾可以直接經由西南側大門進入新建築物，建構社區互動共好的友善關係。

綜合大樓規畫地上3層、地下1層，樓地板面積約2109平方公尺，工期預定700個日曆天完工。

