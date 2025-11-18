YouBike擁432萬會員 許淑華籲北市府修正合約拿回資料庫最高管理權

統計2023年至今年11月，YouBike事故件數通報1722件，只理賠387件，理賠率22.5%。（議員許淑華提供）

YouBike是台北市民重要通勤工具，會員人數432萬人，會員卡數797萬張，持續增加中。台北市議員許淑華批評，台北市政府每年斥資補助微笑單車，用戶個資管理權限卻在微單公司手上，此外，去年營收高達7.4億元，保費僅987萬元，市府應研議修正合約，拿回資料庫最高管理權，協調擴大保障範圍。交通局長謝銘鴻回應，將與微單公司及保險業者研議評估可行性。

許淑華今在交通部門質詢表示，根據市府和微笑單車簽訂契約金額，2021至2025年2.3億元，2024年至2028年舊約併新約合計5億元，期滿後可擴充兩年，契約金額2億元，支出所費不貲，理應獲得相應對的資安保護，市府卻讓2023年爆出大批會員個資外洩的業者，全權掌控432萬人的個資，令人不安，要求2個月內研議修訂契約內容，會員個資改由市府管理，只開放廠商業務經營用的必要權限。

她也提到，YouBike使用人數節節攀升，2023年4612萬人次、2024年6539萬人次、2025年5874萬人次，微單公司營運收入也逐年增加，2022年4.15億元、2023年5.53億元，去年營收7.49億元，然而投保費用僅987萬元，理賠條件嚴苛，使用者只在住院、失能、死亡才能獲得賠償，最高100萬元。統計2023年至今年11月，事故件數通報1722件，只理賠387件，理賠率22.5%，市府應協調擴大保險範圍及放寬理賠項目，並於1個月內研議。

謝銘鴻回應，將和法務局、資訊局針對目前合約文字，檢討優化保護會員資料及資安，並與業者開會研議，評估所有個資移轉至主管機關是否可行。另，微單公司願意提高保費，產險公會與保險業者先前計算保險損失率，難以設計出擴大保障範圍的產品，會持續找保險業者溝通協調。

交通局運輸管理科長謝霖霆說明，微單公司依個人資料保護法及相關法規取得使用者資料，並處理及利用，契約中明訂不得洩漏會員個資給第三者，須遵守資通安全管理法、行政院相關資安規範及市府資訊安全要求，建立完整個資與資安保護措施，契約期滿後，會員資料由營運廠商提供給交通局。

公共自行車傷害險部分，謝霖霆提到，所有YouBike使用者不限身體狀況、年齡及傷病史，均可投保，2023年保費542萬元、2024年987萬元、今年871萬元，目前保障範圍除了住院、失能及身故還包含骨折。今年6月曾就增加保險理賠納保樣態，召集專家學者、保險公司、保險公會及中央機關保險局共同研議，當時檢討後暫時維持不變，原因是全民健保及傷害險已涵蓋大部分醫療情形，而且損失率隨騎乘次數逐漸增加，擴大理賠項目有道德風險，也難維持保險永續經營。

