安全從小「坐」起！桃市攜手靖娟基金會推廣兒童汽車安全座椅

桃園市政府婦幼發展局攜手靖娟兒童安全文教基金會，共同製作「汽車安全座椅宣導影片」。（桃市婦幼局提供）

隨著親子旅遊與日常接送需求增加，汽車成為幼兒最常接觸的交通運具，桃園市政府婦幼發展局攜手靖娟兒童安全文教基金會，共同製作「汽車安全座椅宣導影片」，今（18）日下午在中壢區五權親子館發表，以專業觀點與實務示範，希望讓家長除了「買對」，更能真正「用對」，把安全座椅成為每天出門前的標準動作，攜手守護孩子的第一哩路。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，根據統計，2020年至2024年全國0至6歲兒童因未使用安全配備而在自小客車中死傷約有257人，平均一年就有50名幼童因此死傷。衛福部國健署調查顯示，有近2成家長從未為3歲至未滿4歲幼兒使用安全座椅，而未滿4歲中仍有近18％家長表示「不常使用」。顯見有必要提升家長的乘車安全意識。

會中發表2支汽車安全座椅宣導影片，內容以家長視角出發，建立新生兒自出生起即應乘坐安全座椅的觀念，並帶領家長了解如何依照孩子年齡、身高體重挑選合適的座椅。影片同時示範安裝方式，提醒家長在每次出門前都應檢查是否正確固定，確保孩子在車內的每一趟旅程都安全無虞。現場除首映宣導影片，也邀請專家示範「汽座安裝四大關鍵」，強調「不只是買對，也要用對」的重要性。

婦幼發展局長杜慈容表示，市府長期關注兒童安全議題，孩子的安全不能等待，此次委託靖娟基金會製作汽車安全座椅宣導影片，希望能讓正確觀念深入每個家庭，並將在桃園全區親子館與衛生所電視牆持續輪播，讓安全成為桃園親子生活的一部分。

許雅荏也提醒，根據美國高速公路交通安全局資料，未乘坐安全座椅的兒童死亡率是乘坐者的8倍。事故中常見的「甩鞭效應」會造成嬰幼兒頸部與頭部嚴重傷害。因此，安全座椅不是只是法律要求，而是保護孩子生命最直接的方式。

宣導影片已同步上架多個線上平台，包括桃園市育兒資源網、婦幼發展局粉絲專頁與靖娟基金會社群平台（Facebook、YouTube）。民眾除可線上觀看，也可參與問卷填答抽獎活動，且有機會獲得實用育兒好禮，一起為孩子打造更安全的乘車環境。

