東西方文明對話新篇章 劍橋大學典藏證嚴法師等慈濟著作

慈濟基金會贈書劍橋大學後合影，左起劍橋大學國王學院魏卓生（Dror Weil）教授、慈濟基金會何日生副執行長、顏博文執行長、劍橋圖書館世界典藏部主管比安奇博士（Alessandro Bianchi）、中文部主管何燕博士、靜思精舍德淵師父、德懿師父、慈濟基金會文史處賴睿伶主任。（慈濟基金會提供）

佛教慈濟基金會致力於扎根人類文明建設獲英國學術界肯定，倫敦大學亞非學院和慈濟合辦學術研討會，探討佛法如何結合環保在生活中落實；劍橋大學圖書館則典藏包括《印順導師年譜》等共一百六十六冊、卅四套慈濟相關著作，象徵佛教人文思想進入世界知識殿堂，也為國際學術交流與人文典籍保存開啟新的對話篇章。

慈濟基金會副執行長何日生指出，近十年來慈濟基金會持續努力「慈濟論述、國際認證」，贈書劍橋大學後，將來慈濟的佛法論述在劍橋大學這樣的高等學府可以傳送百年、甚至千年，且提供給研究佛教文化、歷史的人都能夠運用，意義非常重大。

此次典藏書目內容豐富，涵蓋印順導師思想體系，如《妙雲集》、《中國禪宗史》、《印度佛教思想史》；證嚴上人法語著作《靜思法髓妙蓮華》、《無量義經講述》、《慈悲三昧水懺講記》等；以及慈濟人文紀實、慈濟學論述如《慈濟通史》、《九二一地震志工口述歷史》、《慈濟學概論》、《善經濟》等。

這次贈書緣於劍橋大學圖書館中文部對何日生博士多年來在佛教文明研究，及其倡議「善文明」、「善經濟」諸多著作的肯定。經由何日生引介，劍橋大學得以進一步認識證嚴法師、印順導師及慈濟相關出版品，促成了此次收藏。也象徵西方學界對「利他、和合、共善」理念的認同。

何日生說，劍橋大學納藏慈濟書籍，不僅代表當代佛教出版的跨國傳播，更是一場深層的理念交流。透過「以書為橋」，來自佛教慈悲實踐的智慧得以融入世界圖書館的長河，成為文明持續展開的一頁。

倫敦大學亞非學院院長格雷姆‧厄爾院（右）和慈濟基金會執行長顏博文互動交流，感謝慈濟基金會對佛教研究的支持。（慈濟基金會提供）

