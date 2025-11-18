為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    週三南北溫差大！北部整日溼涼 低溫下探15度

    2025/11/18 21:01 即時新聞／綜合報導
    週三北部整天皆溼涼。（記者田裕華攝）

    週三北部整天皆溼涼。（記者田裕華攝）

    週三（19日）桃園以北、東北部及東部地區恐有局部短暫雨；竹苗、東南部及恆春半島亦有零星短暫雨。北台灣整日低溫為17至18度；而南部高溫則可達到27度。

    中央氣象署預報，週三持續受東北季風影響，桃園以北、東北部及東部地區恐有局部短暫雨；竹苗、東南部及恆春半島亦有零星短暫雨；其他地區為多雲到晴。另外，中部以北、東北部及東部的天氣明顯偏涼；其他地區則是早晚亦涼。

    溫度方面，清晨中部以北及宜蘭低溫可來到15或16度；南部及花東也只有17至18度，局部溫度將會再更低一些，各地感受皆涼冷。而北台灣一整天較濕冷，為17至18度；其他地區白天能回升到20度以上，南部甚至可以到25至27度，感受較舒適溫暖。離島的澎湖為陰天，約18至20度；金門為多雲時陰，約15至19度；馬祖為晴時多雲，約13至15度。

    關於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，週末東北季風會減弱，各地氣溫可望回升，普遍為晴時多雲、較穩定的天氣型態，而連日降雨的北部也將明顯放晴，但東北部還是偏多雲的天氣，且伴隨地形降雨的可能。

    紫外線指數方面，週三基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣為「低量級」；其餘縣市皆為「中量級」。

    空氣品質方面，週三因東北季風影響，中南部稍易累積污染物。竹苗、宜蘭空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南及臺東局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

    週三因東北季風影響，北部及東北部低溫下探15度。（擷取自中央氣象署網站）

    週三因東北季風影響，北部及東北部低溫下探15度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週三為「低量級」跟「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週三為「低量級」跟「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週三中南部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週三中南部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

