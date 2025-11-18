為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南淺山聯合成果展 土與甘蔗渣打造情境餐桌吃在地風味

    2025/11/18 19:14 記者劉婉君／台南報導
    聯合成果展上，藝術團隊以淺山地區的山為靈感設計餐桌，並端出淺山元素的料理。（記者劉婉君攝）

    聯合成果展上，藝術團隊以淺山地區的山為靈感設計餐桌，並端出淺山元素的料理。（記者劉婉君攝）

    結合糖鐵踏查、台南淺山地區食物記憶及社區影像紀錄，台南玉井淺山故事館今（18）日舉辦1場聯合成果展，由藝術團隊用土及甘蔗渣打造出淺山情境的餐桌，並端出以在地食材料理的佳餚，視覺、味覺、嗅覺都感受滿滿淺山風味。

    聯合成果展由農業部農村發展及水土保持署、國立台南藝術大學主辦，南藝大建築藝術研究所城鄉思維與實踐組、「山崙誌」團隊及台南市曾文溪產業觀光發展協會等共同參與，現場以展板圖文方式呈現糖鐵的田野踏查成果，社區影像紀錄片也在會中首度公開播放，最吸引人的則是會場中間的餐桌，淺山地形意象的布置，搭配淺山地區在地藝術家的作品，桌上的竹筒飯、烤黑豬肉、鹽焗茄苳山芋土雞、山野菜等，以淺山在地生產的食材為主要元素。

    「山崙誌」團隊成員陳杏綺、鄭穎澤及料理藝術家許怡慈表示，餐桌布置靈感源自從台84或台20進入玉井時所看到的山，讓與會的民眾在取餐時也能感受到被山環抱，桌上的佳餚則是在淺山地區風土及飲食文化調查後的成果呈現。

    曾文溪產業觀光發展協會執行長陳明宏指出，糖鐵踏查成果將持續在淺山故事館展出至年底，至於料理部分，未來也規劃於特殊活動或合作的專場中推出。

    從視覺到味覺都充滿淺山元素的餐桌。（記者劉婉君攝）

    從視覺到味覺都充滿淺山元素的餐桌。（記者劉婉君攝）

    糖鐵踏查成果，將在淺山故事館展至年底。（記者劉婉君攝）

    糖鐵踏查成果，將在淺山故事館展至年底。（記者劉婉君攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播