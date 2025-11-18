高雄7大地標今晚點燈 迎接TWICE演唱會

高雄流行音樂中心。（取自陳其邁臉書）

K-POP團體TWICE將於本週末11月22、23日，連續兩天登上高雄世運主場館開唱，高雄七大地標今（18日）晚間起至23日，同步點亮巡迴視覺藍燈光＋雷射字體，迎接子瑜回家!

主辦單位Live Nation Taiwan打造城市行銷企劃「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」官方活動於今晚展開，高雄市長陳其邁今晚也透過臉書宣布，包括大港橋、衛武營國家藝術文化中心、中央公園捷運站1號出口、高雄流行音樂中心、愛河、高雄港旅運中心、美麗島捷運站等高雄7大地標，同步點亮巡迴視覺藍燈光＋雷射字體。

此次不僅將「巡迴主視覺藍色」照亮高雄夜空，更升級為震撼雷射文字秀打上「TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR」、交通號誌趣味換上「LOOK TWICE」＋「TWICE 2025 KAOHSIUNG」限定字樣，甚至連高雄捷運全線都能聽到TWICE 團員親自獻聲的進站音，高捷左營站也同步設置巡迴主視覺拍照背板。

高市府表示，希望整座城市、街頭到演唱會現場，沿途一路沉浸式感受TWICE氛圍，朝聖之旅從出門那一刻，就已經開始了，讓高雄掀起「全民瘋 TWICE」狂潮！點亮時間為11月18日至23日、每晚5點半至11點。

大港橋。（取自陳其邁臉書）

高雄港旅運中心。（取自陳其邁臉書）

美麗島捷運站。（取自陳其邁臉書）

