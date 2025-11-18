台東野溪溫泉颱風後幾乎全滅 遊客到場撲空

原本經過長時間、眾多泡湯客挖掘的湯池已毀。（記者劉人瑋攝）

不少網紅或旅遊頻道播放台東野溪溫泉影片，民眾循線前往卻撲空，原來今年8月楊柳颱風後，幾乎全縣著名野溪溫泉大受影響或消失，讓到場的遊客大呼「被詐騙了！」。

今天傍晚，來自台北的情侶在環島時路過太麻里鄉金崙，踩過崎嶇的河床抵達金崙野溪溫泉露頭，但眼前卻是錯落的巨石並積滿溪沙。原來他們是看到Google map上有人今年9月曾到訪金崙溫泉「還是個巨大人工泳池」，從照片可見藍綠色的池子積滿水，有如巨大泳池緊靠在巨石旁，但如今卻只見泥沙且處處腳印，可見也有許多人撲空，讓遊客大呼「被詐騙了！」

這種「詐騙」狀況也發生在不少臉書短影音或頻道，曾到過現場的網友大罵「騙流量」，頻道事後也再編輯，強調「今年年初所攝」。太麻里鄉長王重仁表示，今年8月楊柳颱風後，野溪即已被埋，公部門也不會特地開挖，原則上是保留當地原始狀況。

不僅太麻里鄉金崙溫泉，金峰鄉金峰野溪溫泉、延平鄉紅葉野溪溫泉也傳出類似狀況，當地生態導覽業者伊藍說，依規定野溪都靠人工開挖，每處大到可泡湯的野溪溫泉池都是「靠著前人挖池、後人泡湯」，再遇颱風就全都覆滅，這就是台東的生態。

建設處則表示，的確規定不得在河床上動用機具，金崙一帶溫泉露頭較淺，因此網上可見到不少巨大溫泉池的影片，但今年颱風為金崙溪帶來太多土石，目前正在下游開挖、疏浚，將引起土壤壓力變化，伏流水也可能因此改變流向，只能再靠民眾找尋。

