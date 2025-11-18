新北林口就服站今成立 打造30分鐘就業服務網絡

新北市林口就業服務站今天啟用，地方民意代表參與開幕儀式。（勞工局提供）

新北市勞工局今天（18日）舉行「林口就業服務站成立暨揭牌儀式」，整合「銀髮人才據點」及「婦女及中高齡者職場續航中心」，未來民眾申請失業給付和各項就業服務，不需要舟車勞頓往返市中心奔波，打造30分鐘就業服務網絡，這也是新北市的第9個就服站。

勞工局長陳瑞嘉指出，林口近年人口增加到14萬人，工商業快速發展，設置在地就服站是長期民意所需，未來林口民眾申請失業給付及各項就業服務，不再需要舟車勞頓往返市中心；因應超高齡社會，林口站整合「銀髮人才據點」及「婦女及中高齡者職場續航中心」，協助中高齡人士及婦女就業。他也感謝中央在經費與政策上的全力支持，以及在地議員、里長們長期協助。

市議員蔡淑君說，民眾期盼林口設立就服站很久了，以後在地廠商缺工、勞工找工作，都能獲得更好的協助，「讓一切的美好從今天開始」。

市議員李宇翔表示，感謝中央經費支持林口就業服務台升格為就服站，讓林口地區的勞工，不必凡事跑新莊才能夠辦理，「這是林口勞工朋友的大喜事」。

陳瑞嘉表示，近年陸續布建就服據點，新北市已設立8個就服站，林口站啟用後成為第9站，目前桃園、台中及台南3縣市加起來僅8站，新北維持「就服站數量全國最多」目標。林口站成立象徵服務量能的提升，也代表新北市打造「30分鐘可達的就服網絡」逐步落實，無論市民居住在哪個區域，都能在半小時內找到最近的就服據點，獲得求職、就業、職訓與就業促進等各種協助。

新北市林口就服站有明亮舒適的空間，提供勞工就業服務或協助。（勞工局提供）

