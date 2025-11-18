為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    全國高中家事類技藝競賽 高市三民家商奪4冠、5金手獎

    2025/11/18 18:38 記者許麗娟／高雄報導
    榮獲中等學校學生家事類技藝競賽全國服裝製作組第1名「金手獎」的高雄市立三民家商鍾畇榛（左）、指導老師馮家慧（右）。（高雄市教育局提供）

    榮獲中等學校學生家事類技藝競賽全國服裝製作組第1名「金手獎」的高雄市立三民家商鍾畇榛（左）、指導老師馮家慧（右）。（高雄市教育局提供）

    114學年度全國高級中等學校學生家事類技藝競賽近期落幕，今年全國有104校、441位選手參賽，高雄市立三民家商最終囊括4冠軍、5金手獎、6項優勝和4座團體獎，展現技職教育的硬實力。

    獲全國服裝製作組第1名「金手獎」的鍾畇榛同學說，金手獎是自己撐過每一次崩潰的結果，為了減輕家中負擔，她白天練習、晚上打工，就連假日也在苦練，打版打到手指麻痺，即使壓力大到喘不過氣，仍咬牙向前，因為她想證明「她不是幸運，她是努力」。

    全國室內設計組第1名「金手獎」的張哲愷同學，國中時迷上空間改造影片，也愛畫畫，室內設計比賽要在4小時內完成平面、立面、透視圖4張作品。訓練時他每天留校到晚上9點，手腕酸到抬不起來，晚上睡覺甚至會痛到抽筋，慶幸比賽時能完全發揮並奪得佳績。

    三民家商校長王雪娥表示，全國技藝競賽是一個高度挑戰的舞台，這次校內選手以精湛實力與傑出表現，再次展現學校扎實的技職教育成果，其中各職種前兩名金手獎選手，將獲教育部安排到海外短期見習機會，接軌國際，提升優秀選手的技能與視野，成績優異的獲獎者亦將取得參加四技二專技優保送入學與技優甄審入學的加分資格。

    榮獲中等學校技藝競賽全國室內設計組第1名「金手獎」的張哲愷（左）、指導老師蔡迺玟（右）。（高雄市教育局提供）

    榮獲中等學校技藝競賽全國室內設計組第1名「金手獎」的張哲愷（左）、指導老師蔡迺玟（右）。（高雄市教育局提供）

    高雄市立三民家商在114學年度全國高級中等學校學生家事類技藝競賽，囊括4冠軍、5金手獎、6優勝和4座團體獎。（高雄市教育局提供）

    高雄市立三民家商在114學年度全國高級中等學校學生家事類技藝競賽，囊括4冠軍、5金手獎、6優勝和4座團體獎。（高雄市教育局提供）

