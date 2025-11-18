台中新光三越連接捷運站規劃地下街 盧秀燕：評估可行性

西屯區百貨商圈常見車水馬龍，行人與車爭道。（記者廖耀東攝）

台中新光三越及大遠百的百貨商圈週邊，每逢假日或週年慶就嚴重塞車，市府雖祭出「禁排令」，禁止百貨停車場滿場時車輛佔車道排隊，台中市議員黃馨慧指出，短期雖減緩車陣佔道，但治標不治本，促比照台北信義商圈，利用公共空橋、地下連通道串聯百貨商圈與捷運改善；台中市長盧秀燕表示，不失為好方法，會請都發、建設及交通局評估研究惠中路與市政北七路，連結捷運站共構地下通道可行性。

黃馨慧指出，西屯區百貨商圈已成為中部消費重鎮，但每逢假日或週年慶檔期，惠中路、台灣大道等週邊主要幹道幾乎都陷入壅塞，尤其若百貨停車場滿場時，常有車輛為了排隊進停車場，佔據惠中路一段乃至台灣大道慢車道，導致車流回堵、路口打結，民怨四起。

黃馨慧指出，市府已祭出「禁排令」，禁止車輛於外側車道排隊，的確在短期內減緩了車陣延伸的情況，但這項措施終究治標不治本，問題的癥結在該區商圈的交通設計以汽車為本、人行動線與停車出入口規劃不足，車塞在同一條路，影響行人通行。

她指出，交通局修訂「台中市大眾捷運系統與地下街設施移設及連通管理自治條例」，提出「捷運＋地下街、連通通道」模式，除地下街外，也未見「立體連通」，她建議參考台北信義區與台北車站商圈，利用公共空橋、地下連通立體串聯百貨商圈與捷運，以台灣大道、文心路為軸，整合新光三越、大遠百與捷運市政府站，建立「商圈共構連通系統」，讓人潮在地下通道湧動、不必穿越馬路就能讓人潮移動，增強地面車輛順暢度。

盧秀燕則認同地下連通道的概念，指出，很多城市已在推動，因附近鄰捷運，她認為讓惠中路到市政北七路段挖地下道連接到百貨公司，並與捷運站共構連結，不失為好方法，但因預算龐大，指示，都發、建設及交通局進行評估。

假日及百貨週年假期常見車流等進百貨地下停車場造成車道塞車情況。（記者廖耀東攝）

改善停等進百貨停車場車流佔道，市府祭「禁排令」。（記者廖耀東攝）

