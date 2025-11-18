南部女喊不適應台北交通 網舉「這1點」稱遠勝其他城市

網友發文分享，自己在南部生活22年，卻怎樣都無法適應台北的節奏與交通，示意圖。（資料照）

在熟悉的環境待久了，換到不同城市往往會感到不適應。網友發文分享，自己在南部生活22年，卻怎樣都無法適應台北的節奏與交通，不論搭捷運或開車都讓她備感壓力。貼文曝光後，引起網友熱議。

網友昨日在Dcard以「真的好不能適應台北」為題發文說，在南部生活22年，最近經常前往台北參加活動，但始終無法適應台北的生活方式。原PO提到，無論是搭高鐵、捷運還是開車，都讓她很困擾，尤其捷運成了最大的挑戰之一。由於她在南部習慣騎車出門，無法習慣需要走一段路才能到捷運站，或是從捷運站走到目的地。此外，她也指出，台北捷運座位有限，尤其在高峰時段擠得讓人無法忍受。

除了公共交通，在台北開車的經歷也讓她很崩潰。她提到自己某次開車在河堤旁塞了半個小時，還開不出去。而台北的停車問題也是讓她難以接受的痛點之一，停車場難找且價格高昂。最後，原PO坦言，自己對於台北人潮的密集感到無法適應，每次辦完事後，都只想快點逃離。最後她好奇，「生活在北部的人，都可以接受這些事情嗎」？

貼文曝光後，不少網友認同原PO，「身為高雄人覺得台北的路太小了吧，人那麼多路那麼小還有公車跟摩托車搶道？有夠可怕」、「外加北部冬天天氣真的爛到爆，已經搬回南部，一樣的錢可以買3倍大的房子，完全沒誘因繼續待在北部」、「非常同意，討厭台北的環境跟生活」。

不過有一票網友反駁，「光論行人安全跟廟會活動，南部交通就被打趴了」、「我見識少，我就問哪個國家的首都不塞車、不人擠人」、「我高雄人，目前住台南，我是超討厭南部的，三不五時就有廟會在群魔亂舞，交通又超爛，騎車感覺像在賭命，開車還要注意一群不要命的」。

還有其他人認為光有捷運就遠勝其他城市，「你在抱怨捷運走很久，但光是『有捷運』這點，就已經狠甩其他六都，剩下六都的捷運都超難用，有的連一條都沒有」、「我覺得有完整的大眾運輸真的是很棒，臨時起意想要去哪裡，直接出門就好了，不需要擔心停車、塞車，花費又低」。

