    首頁 > 生活

    「兒童及家庭署」將成立 立委陳菁徽質疑與「社會及家庭署」的分工

    2025/11/18 18:19 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨立委陳菁徽。（資料照）

    衛生福利部即將成立「兒童及家庭署」，對此國民黨立委陳菁徽表示，衛福部已經編了135億預算來照顧兒童健康，那該署的預算是由誰來出？人力配置預計是多少？以及該署與社會及家庭署執掌有些重工，盼衛福部能釐清。此外，衛福部長石崇良說，該署不處理少子女化的問題，那未來服務的對象只會越來越少，該署不只要照顧兒童健康，還要能增加國家人口才對。

    陳菁徽表示，衛福部終於開始重視兒童的健康而成立了一個三級的機關，她對此樂觀其成，但也有許多疑問，待衛福部及中央主管機關解答。

    陳菁徽指出，第一，衛福部已經編了135億預算來照顧兒童健康，那該署的預算是由誰來出？再者，兒童照護牽涉許多部門，例如0到2歲是衛福部的執掌，2到6歲卻是教育部，所以更需要的是一個跨部會的協調，包括衛福部、內政部、教育部、勞動部等都必須要一起來照顧兒童，一個三級的署似乎沒有辦法解決這樣的問題；第三，兒童及家庭署似乎和社家署的執掌有一些重工，希望未來衛福部可以釐清各自的職責；第四，她也想知道兒童及家庭署的人力配置預計是多少人，不希望看到預算及人力不足的現象。

    陳菁徽說，最後，因為許多人誤以為這個新的署成立是要解決我們目前非常緊繃少子女化的問題，卻聽到石崇良說，這跟他們沒有關係，他們單只解決從胚胎到兒童，如果是這樣，那該署以後服務的對象只是越來越少，這個署不就萎縮了嗎？之前的少子女化對策計劃跨了11個部門，針對這麼嚴重的國安危機，她真的是希望政府可以拉高層級，提高到二級的機關來做整合、還有跨部會的協調，才可以為國家不只是照顧兒童健康，也要增加人口才對。

    國民黨立委吳宗憲則感謝衛福部承諾年底前送出兒家署組改草案，這是民團與國會持續監督的成果。吳說，然而，口頭承諾必須有具體行動，他提醒衛福部務必依其辦公室行文請求，在11月20日前提供完整的法制作業資料與時程進度報告，讓立法院與社會監督進度。總統已承諾，部長要跟上，期待政府說到做到，讓制度真正守護每一個孩子、每一戶家庭。

