台籍女京都遇惡司機 沒零錢不放人還狂訓話 網：被當中國人了！

一名網友分享自己在日本京都搭計程車，原本短短五分鐘的車程，卻疑似因目的地有誤惹怒司機。此為示意圖，與新聞無關。（歐新社）

在外國旅行時，語言隔閡常常會引發意想不到的困擾。一名網友分享自己在京都搭計程車，原本短短五分鐘的車程，卻疑似因目的地有誤惹怒司機，下車時還因湊不出零錢，遭對方訓斥。貼文一出，引起網友熱烈討論。

昨日網友在Dcard發文分享，自己與朋友在京都觀光一整天後，因體力不支決定搭計程車回民宿。從車站出發，車程原本只需五分鐘，然而，計程車司機卻將他們帶到完全不同的地點。她試圖與司機溝通，表示這個地方不對，並用手機導航再次確認地址，但司機堅持說是正確的。兩人無奈下，只好將手機交給司機使用導航，而司機也越來越不耐煩。

請繼續往下閱讀...

經過一番波折，兩人終於到達目的地，但原本預計只需五分鐘的車程，卻花費了他們1800日圓（約新台幣361元）。雖然這段過程相當不順利，原PO和朋友還是決定趕緊結帳結束此事。然而，在結帳時，司機卻要求他們支付「八個100日圓」的零錢。儘管兩人已經盡力湊零錢，仍無法達成要求。當他們告訴司機「沒有」，沒想到對方突然關上車門並加速行駛一段距離。

最終，兩人不得不用較強的語氣告訴司機，他們無法湊出，才讓司機接受200日圓作為找零。儘管交易結束，司機仍不肯善罷甘休，不停訓斥他們，並要求他們回答是否明白。兩人只能不斷回應「はいはい（是的，是的）」，直到司機放行。整個過程讓原PO感到非常困惑，並好奇自己是否有任何不當之處。

貼文一出，網友紛紛猜測原因，「看你們是女生不敢怎樣，又一副菜雞外國人的樣子，故意載到錯誤地點削一筆，反正以後再也不會碰到了，順便來一次底層男性說教一番刷一下存在感爽一下」、「原本就不想服務外國人，結果中間還出事件讓他更加煩躁了」。

另外不少人指出有可能是被誤認為中國人，「跟國籍無關，到處都有容易惱羞成怒的人，然後我覺得你們大機率被當中國人了」、「呃...這是被當成中國人了吧」、「一定被當中國人了，我上次在地鐵跟服務人員問路，一開始態度超不好，超級不耐煩手比一比就想打發我，不知為啥突然問我哪裡人，我說台灣人，馬上變得和藹可親」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法