廚餘養豬落日？ 環境部：蒐集多方意見 由政院召集相關部會討論決定

非洲豬瘟衍生的廚餘問題延燒多日，今日中華民國養豬協會理事長潘連周更呼籲，盡快讓廚餘養豬落日，並應調整廢棄物分類；對此，環境部常務次長沈志修表示，各界聲音不同，也需經多方意見蒐集後，由行政院召集相關部會討論後決定。

台中梧棲養豬場因使用未蒸煮的廚餘爆發非洲豬瘟疫情，經15天圍堵後，目前全台僅該單一案場，也恢復毛豬拍賣，廚餘則在無法落實即時監控、查核落實、法令完備3大要件前，仍維持禁用。

在即時蒸煮監視系統上，中央應變中心表示，以12月6日前完成裝設為目標，並檢具相關資料，在12月31日前向地方環境保護局申請補助經費；確實監控廚餘高溫蒸煮，廚餘中心溫度達攝氏90度以上，並持續蒸煮1小時以上，徹底殺滅病原。同時，環境部正研議修正廢棄物清理法，預計12月6日前公告相關規範，作為後續是否恢復廚餘養豬的重要依據。

潘連周指出，國內目前大部分廚餘都仰賴養豬團體清運，若要求廚餘車加裝GPS，但中央對廚餘的態度到底是要禁用、還是恢復使用曖昧不清；對此，沈志修表示，目前國內共有425場廚餘養豬場，各界對於是否繼續推動廚餘養豬政策聲音不同，像有些落實蒸煮的養豬戶認為，環境部已提供即時蒸煮監測系統，那是不是可以繼續維持廚餘蒸煮，因此仍要蒐集多方意見，並由行政院召集農業部、環境部共同討論後決定。

沈志修坦言，廚餘養豬落日確實是一種趨勢，不過以環境部的立場來看，廚餘養豬、堆肥化、能源化、黑水虻再利用等都是好的廚餘去化選項，重中之重就是要顧好環境，不要造成二次污染。

另，潘連周也建議，若要防堵非洲豬瘟疫情，不可讓民生廚餘再流入養豬產業，應由甲級與乙級清運公司處理，環境部也應該展開修法，細分廚餘種類，全植物性成分的廢棄物、禽類的下腳料等可供給養豬業者使用，但民生廚餘與畜類下腳料則要完全禁止。對此，沈志修回應，環境部近日召開數場座談會，邀集學者專家討論，其中確實也有提出廚餘分類的內容，這部分需由行政院召集相關部會討論。

