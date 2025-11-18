為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    廚餘養豬落日？ 環境部：蒐集多方意見 由政院召集相關部會討論決定

    2025/11/18 17:47 記者黃宜靜／台北報導
    非洲豬瘟衍生的廚餘問題延燒多日，今日中華民國養豬協會理事長潘連周呼籲，盡快讓廚餘養豬落日，並應調整廢棄物分類；對此，環境部常務次長沈志修表示，各界聲音不同，也需經多方意見蒐集後，由行政院召集相關部會討論後決定。（資料照）

    非洲豬瘟衍生的廚餘問題延燒多日，今日中華民國養豬協會理事長潘連周呼籲，盡快讓廚餘養豬落日，並應調整廢棄物分類；對此，環境部常務次長沈志修表示，各界聲音不同，也需經多方意見蒐集後，由行政院召集相關部會討論後決定。（資料照）

    非洲豬瘟衍生的廚餘問題延燒多日，今日中華民國養豬協會理事長潘連周更呼籲，盡快讓廚餘養豬落日，並應調整廢棄物分類；對此，環境部常務次長沈志修表示，各界聲音不同，也需經多方意見蒐集後，由行政院召集相關部會討論後決定。

    台中梧棲養豬場因使用未蒸煮的廚餘爆發非洲豬瘟疫情，經15天圍堵後，目前全台僅該單一案場，也恢復毛豬拍賣，廚餘則在無法落實即時監控、查核落實、法令完備3大要件前，仍維持禁用。

    在即時蒸煮監視系統上，中央應變中心表示，以12月6日前完成裝設為目標，並檢具相關資料，在12月31日前向地方環境保護局申請補助經費；確實監控廚餘高溫蒸煮，廚餘中心溫度達攝氏90度以上，並持續蒸煮1小時以上，徹底殺滅病原。同時，環境部正研議修正廢棄物清理法，預計12月6日前公告相關規範，作為後續是否恢復廚餘養豬的重要依據。

    潘連周指出，國內目前大部分廚餘都仰賴養豬團體清運，若要求廚餘車加裝GPS，但中央對廚餘的態度到底是要禁用、還是恢復使用曖昧不清；對此，沈志修表示，目前國內共有425場廚餘養豬場，各界對於是否繼續推動廚餘養豬政策聲音不同，像有些落實蒸煮的養豬戶認為，環境部已提供即時蒸煮監測系統，那是不是可以繼續維持廚餘蒸煮，因此仍要蒐集多方意見，並由行政院召集農業部、環境部共同討論後決定。

    沈志修坦言，廚餘養豬落日確實是一種趨勢，不過以環境部的立場來看，廚餘養豬、堆肥化、能源化、黑水虻再利用等都是好的廚餘去化選項，重中之重就是要顧好環境，不要造成二次污染。

    另，潘連周也建議，若要防堵非洲豬瘟疫情，不可讓民生廚餘再流入養豬產業，應由甲級與乙級清運公司處理，環境部也應該展開修法，細分廚餘種類，全植物性成分的廢棄物、禽類的下腳料等可供給養豬業者使用，但民生廚餘與畜類下腳料則要完全禁止。對此，沈志修回應，環境部近日召開數場座談會，邀集學者專家討論，其中確實也有提出廚餘分類的內容，這部分需由行政院召集相關部會討論。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播