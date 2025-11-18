為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗栗女國中生校園墜樓亡 鍾東錦指示加強宣導學生求助管道

    2025/11/18 17:32 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣某國中今（18）日中午發生三年級女學生墜樓身亡之憾事，縣府發布聲明，表達最深切的痛心與遺憾。（資料照）

    苗栗縣某國中今（18）日中午發生三年級女學生墜樓身亡之憾事，縣府傍晚發布聲明，表達最深切的痛心與遺憾，縣府教育處並表示，事件發生後，已於第一時間啟動校園危機處理機制，全力協助學校進行後續應變、輔導工作及善後事宜。

    縣長鍾東錦也指示教育處加強宣導學生求助管道，有任何情緒、人際困擾或課業壓力，可直接前往學校輔導室或撥打安心專線1925（依舊愛我）、張老師專線1980及生命線1995提供輔導諮詢。

    教育處表示，事件發生於今天約莫中午12點許，該名國中三年級女學生在校園墜樓。救護人員到場時，已無意識，經送醫搶救後仍宣告不治，令人萬分遺憾。

    教育處表示，接獲學校通報後，學生輔導諮商中心第一時間趕抵學校，深入了解事件經過，並協助學校處理相關行政事宜及輔導方針。教育處同時派員前往醫院關心，向家屬誠摯表達慰問與哀悼，並提供必要的協助。

    鑑於事件對全校師生造成重大衝擊，教育處表示，尤其是目睹事件的學生，輔導諮商中心已立即調派專業輔導人員趕赴學校，進行安心講座及團體減壓輔導。近期將持續指派專業心理師及社工師到校協助，針對所有受影響的師生提供長期、密集的心理支持與創傷復原輔導。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

