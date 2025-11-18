低溫來了！今晚中部以北下探15度 週末白天重回夏天

未來一週氣溫趨勢。（圖為中央氣象署提供）

近期受東北季風影響，各地氣溫下滑，中央氣象署指出，今晚將是這波冷空氣最強的時期，中部以北、宜蘭地區低溫只有15至16度，且局部地區氣溫可再下降1至2度，但隨著東北季風減弱，週末白天氣溫又將重回27至30度，且日夜溫差大，民眾務必注意防寒措施。

中央氣象署預報員黃恩鴻指出，台灣在週五前持續受到東北季風影響，且今晚將迎來冷空氣最強的時候，中部以北、宜蘭夜間清晨低溫僅15至16度，南部、花東僅17、18度，局部氣溫會更低，各地涼冷。

請繼續往下閱讀...

黃恩鴻說，由於東北季風持續影響，明日仍以迎風面降雨為主，但雨勢較今天緩和，桃園以北、宜蘭地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，竹苗、花東有零星短暫雨；週四、週五雨區再縮小至桃園以北、東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區多雲。

週末因東北季風減弱，各地氣溫明顯回升，西半部白天氣溫回升至27至30度，其中北部地區可達27度，感受相對溫暖，但夜間清晨氣溫變化不大，仍落在18至19度左右，另基隆北海岸、東半部地區、大台北山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴、可見陽光。

黃恩鴻提醒，下週一將有另一波東北季風影響台灣，北台灣氣溫再度下降，但強度較目前影響台灣的這一波來得弱，夜間清晨氣溫約18至19度左右，另因水氣增加，基隆北海岸、東北部地區、大台北山區有短暫雨，北部、東半部地區有零星短暫雨，中南部地區多雲到晴。

此外，黃恩鴻表示，下週二雨區縮小，環境轉乾，基隆北海岸、東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

未來一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法