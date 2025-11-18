桃園南門市場南昌西街頂棚拆除 加強取締周邊違規佔用道路

桃園南門市場火災受損區域拆除工程，18日開始拆除南昌西街上頂棚。（經發局提供）

桃園市桃園區南門市場火災受損區域拆除工程今（18）日進入第2天，除繼續拆除原漁市場範圍，今也開始拆除南昌西街上頂棚，斗大的「南門觀光市場」招牌也卸下，桃市府表示，配合拆除工程，將加強取締市場周邊違規佔用道路及環境污染者，提醒民眾及攤商，經公告後仍不移除占用道路、妨礙交通之物，將由相關主管機關依法移除，並取締違規行為者。

今日雖逢降雨，拆除作業仍持續進行，上午8點前市府相關單位與拆除團隊即已到場，並針對市場周邊攤商占用道路情形進行勸導，說明相關物品請儘速自行撤離，自明日起將由聯合稽查小組加強巡查，針對占用道路物品進行全面清除，未配合者亦將依法開單取締。

桃市府提醒，拆除期間文化街（三民路－南華街）、南昌東街及南昌西街路段於114年11月17日至12月6日實施交通管制，請民眾配合現場指引，避免進入施工區域，以維護自身安全，周邊攤商亦請留意相關公告並配合作業調度，也呼籲民眾及攤商切勿違規停放汽、機車，以免影響作業動線與工程車輛進出，有停車需求民眾，可停放至南門停車場及文昌公園停車場，另拆除工程期間，南華街（中山路－中華路）汽車格將開放機車臨停共用，開放期間仍維持汽車收費方式。

