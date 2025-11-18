為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園三界爺文化祭暨頭重溪三元宮200週年慶 推出系列活動

    2025/11/18 16:54 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市政府秘書長溫代欣（2排中）宣布「2025桃園三界爺文化祭暨頭重溪三元宮200週年慶」活動起跑。（記者周敏鴻攝）

    桃園市政府秘書長溫代欣（2排中）宣布「2025桃園三界爺文化祭暨頭重溪三元宮200週年慶」活動起跑。（記者周敏鴻攝）

    「2025桃園三界爺文化祭暨頭重溪三元宮200週年慶」活動即起到29日登場，推出三界爺主題特展、祈福遶境與法會、擲筊大賽，以及街頭藝人、客家平安大戲表演等活動，豐富多元，盼吸引民眾踴躍參與，讓傳統信仰融入現代生活。

    桃園地區早期由閩南人、客家人、平埔族共同開發而形成綜合交錯的水圳系統，不僅灌溉農田，也孕育上元天官、中元地官、下元水官的三官大帝信仰，客家聚落更因此有許多主祀三界爺的廟宇，並成為地方的信仰中心；桃園市政府客家事務局長范姜泰基表示，市府已串聯楊梅、中壢、八德、平鎮、龍潭、大溪、龜山等7個行政區共21座三界爺廟宇，採「輪辦制度」舉辦三界爺文化祭，加強族群融合與地域合作。

    今年的三界爺文化祭結合楊梅區頭重溪三元宮建廟200週年慶，推出學生繪畫比賽、擲笅大賽、客家平安大戲、朝聖小旅行、社區才藝表演、街頭藝人之夜、客家文創市集、三界爺相見歡、祈福法會等活動。

    其中擲笅大賽，20日到22日初賽、23日決賽，到頭重溪三元宮添香油錢200元的900位民眾，可獲得限定祈福紀念幣1枚外，還能參加大賽，初賽中連續擲出3個聖笅可晉級決賽，再於決賽中以擲得聖笅總數多寡決定名次，冠軍將可獲贈機車1輛；至於學生繪畫比賽的得獎作品，今由市府秘書長溫代欣頒給獎狀表揚外，即起到28日在楊梅區公所的「潮三界！特展」中展出。

    「2025桃園三界爺文化祭暨頭重溪三元宮200週年慶」活動中的「潮三界！特展」已在楊梅區公所登場。（記者周敏鴻攝）

    「2025桃園三界爺文化祭暨頭重溪三元宮200週年慶」活動中的「潮三界！特展」已在楊梅區公所登場。（記者周敏鴻攝）

    「2025桃園三界爺文化祭暨頭重溪三元宮200週年慶」活動中的「潮三界！特展」已在楊梅區公所登場。（記者周敏鴻攝）

    「2025桃園三界爺文化祭暨頭重溪三元宮200週年慶」活動中的「潮三界！特展」已在楊梅區公所登場。（記者周敏鴻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播