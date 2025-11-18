為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    翻轉全鄉僅1加油站！ 南投北中寮加油站啟用

    2025/11/18 16:51 記者劉濱銓／南投報導
    南投中寮鄉北中寮7村的加油站終於啟用，解決當地民眾必須跨鄉鎮加油的不便。（記者劉濱銓攝）

    南投中寮鄉長久以來唯一加油站，位在南中寮地區，北中寮過去要加油，都得開車到15公里外的草屯鎮、南投市相當麻煩，經多年爭取籌建，北中寮加油站今終於啟用，不僅翻轉全鄉僅1座加油站的不便，也造福鄉親、農民，並讓觀光旅遊更加方便。

    中寮鄉受山區地勢影響，分為北中寮7村，以及南中寮11村，過去僅南中寮的永平村有加油站，使得北中寮民眾要加油，都得去南投市或草屯，常常來回路程都是2、30公里，就算前往南中寮加油，也受山路影響沒比較快，尤其北中寮民眾大多務農，耕作用的農機具都需添加油料，也使得許多家戶必須儲油備用，也增添安全隱憂，如今全鄉第2座加油站啟用，加油來回僅約15分鐘，大大減少跨鄉鎮的不便。

    中寮鄉長廖宜賢表示，北中寮以前沒有加油站，當地民眾都必須繞遠路才能加到油，因此積極爭取在北中寮興建加油站，經完成前置作業，並克服土地撥用的種種困難，才在2022年動土興建，工程經費約5000萬元，如今終於完工啟用，提升北中寮地區民眾，就近加油的方便性。

