蘇澳大淹水陳俊宇要求中央加碼補助 卓榮泰：受災戶最高領10萬

立委陳俊宇（右）今在立法院質詢行政院長卓榮泰（左），要求中央加碼淹水補助。（圖擷取自國會頻道）

鳳凰颱風重創蘇澳，立委陳俊宇今天（18日）在立法院質詢，直指淹水超過50公分才有補助的標準太僵化，另宜蘭縣政府淹水補助僅1萬元，希望中央加碼。行政院長卓榮泰回應，中央研議調整淹水補助門檻及金額，受災戶最高可領到10萬元。

陳俊宇指出，這次淹水災情，蘇澳一名78歲獨居婦女不幸溺斃，依現行規定，中央慰助20萬元、賑災基金會補助40萬元，合計60萬元，由於蘇澳受災嚴重，要求比照馬太鞍溪水災罹難者標準，中央慰助應提高到100萬元。卓榮泰表示，死亡慰助部分，行政院將中央（衛福部）原有20萬元提高至60萬元，加上賑災基金會40萬元，罹難者家屬可獲100萬元慰助金。

請繼續往下閱讀...

此外，陳俊宇點名經濟部淹水補助門檻太過僵化，許多家庭淹水20到30公分，導致家具、家電全毀，卻無法得到補助，行政院應檢討補助門檻。再者，宜蘭縣政府針對淹水超過50公分住戶補助1萬元，對許多受災戶而言如杯水車薪，陳俊宇希望行政院比照過去丹娜絲颱風做法，由中央加碼補助。

卓榮泰說，中央正在研議將淹水補助分為3個部分，30至49公分補助1萬元，50至99公分2萬元，若有財損再加碼3萬元，超過100公分補助2萬元，有財損加碼8萬元，最高10萬元。

蘇澳商圈15年前曾遭梅姬颱風重創，如今再次大淹水，店家苦不堪言，陳俊宇建請行政院啟動低利貸款、展延、緩繳等紓困措施，他也承諾爭取更多中央資源，監督行政院落實補助方案，讓受災戶獲得實質幫助。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法