為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園後站公車停車場清空將蓋社宅 新調度場落腳中路重劃區

    2025/11/18 16:47 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園火車站後站公車停車場，近期清空將興建社會住宅。（記者鄭淑婷攝）

    桃園火車站後站公車停車場，近期清空將興建社會住宅。（記者鄭淑婷攝）

    桃園火車站後站公車停車場近期清空將蓋社會住宅，由國家住都中心興辦的「福安安居A」預計12月動工、2029年完工，桃市府交通局另在中路重劃區租地委外營運作為新的公車調度場，目前有桃園客運進駐使用，部分公車路線將陸續配合調整，也可望紓解中路重劃區公車路線不足的問題。

    國家住都中心表示，「福安安居A」社宅用地原為台灣銀行租給桃客作為公車停車場，後經內政部指示國家住都中心興辦社宅並向台銀承租土地，目前正在辦理建照申請作業，預計12月舉行動土典禮，基地面積7524.4平方公尺、社宅總戶數為448戶。

    國家住都中心表示，桃園區近年1到2人家戶有逐漸上升趨勢，3到4人家戶大致持平，5到6人家戶則逐漸下降，另考量周邊工業區及就業者租屋需求，因此設定房型比套房型：二房型：三房型約為5：4：1，未來亦會配合「婚育宅」政策進行招租。

    桃市府都市發展局表示，市府因應鐵路地下化工程，推動「桃園大車站計畫」之際，國家住都中心提出利用桃園後站台銀土地興建社宅計畫，市府即邀集其與國土署共同研商，以「桃園大車站計畫」為基礎推動中央社宅工程，市府也將利用鐵路地下化約8至9年的施工期間，進行整體土地規劃，預計明年上半年舉辦地方說明會。

    交通局表示，包括桃客、中壢、統聯、國光客運都是跟台銀租地，桃客租地於11月中旬到期，其餘租約則到明年，市府另於國際路二段近大興西路三段路口租用農水署用地，並擇其中約1萬平方公尺用地委外營運做為公車調度場站，並將原先由後站始發的公車路線調整為該處始發，場站臨路側的國際路二段人行道將設置微型轉運站（長廊式候車亭），預計明年4月完工。

    交通局長張新福表示，調度場移至中路重劃區後，部分公車路線將陸續配合調整，也紓解該區人口持續增加、公車路線不足的問題，調度場用地由市府向農水署承租，未來將朝中路轉運中心方向規劃，除了公車調度站，將納入汽、機車停車場等空間。

    桃市府交通局於國際路二段近大興西路三段路口租用農水署用地，並擇其中約1萬平方公尺用地委外營運做公車調度場站。（記者鄭淑婷攝）

    桃市府交通局於國際路二段近大興西路三段路口租用農水署用地，並擇其中約1萬平方公尺用地委外營運做公車調度場站。（記者鄭淑婷攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播