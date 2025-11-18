桃園後站公車停車場清空將蓋社宅 新調度場落腳中路重劃區

桃園火車站後站公車停車場，近期清空將興建社會住宅。（記者鄭淑婷攝）

桃園火車站後站公車停車場近期清空將蓋社會住宅，由國家住都中心興辦的「福安安居A」預計12月動工、2029年完工，桃市府交通局另在中路重劃區租地委外營運作為新的公車調度場，目前有桃園客運進駐使用，部分公車路線將陸續配合調整，也可望紓解中路重劃區公車路線不足的問題。

國家住都中心表示，「福安安居A」社宅用地原為台灣銀行租給桃客作為公車停車場，後經內政部指示國家住都中心興辦社宅並向台銀承租土地，目前正在辦理建照申請作業，預計12月舉行動土典禮，基地面積7524.4平方公尺、社宅總戶數為448戶。

請繼續往下閱讀...

國家住都中心表示，桃園區近年1到2人家戶有逐漸上升趨勢，3到4人家戶大致持平，5到6人家戶則逐漸下降，另考量周邊工業區及就業者租屋需求，因此設定房型比套房型：二房型：三房型約為5：4：1，未來亦會配合「婚育宅」政策進行招租。

桃市府都市發展局表示，市府因應鐵路地下化工程，推動「桃園大車站計畫」之際，國家住都中心提出利用桃園後站台銀土地興建社宅計畫，市府即邀集其與國土署共同研商，以「桃園大車站計畫」為基礎推動中央社宅工程，市府也將利用鐵路地下化約8至9年的施工期間，進行整體土地規劃，預計明年上半年舉辦地方說明會。

交通局表示，包括桃客、中壢、統聯、國光客運都是跟台銀租地，桃客租地於11月中旬到期，其餘租約則到明年，市府另於國際路二段近大興西路三段路口租用農水署用地，並擇其中約1萬平方公尺用地委外營運做為公車調度場站，並將原先由後站始發的公車路線調整為該處始發，場站臨路側的國際路二段人行道將設置微型轉運站（長廊式候車亭），預計明年4月完工。

交通局長張新福表示，調度場移至中路重劃區後，部分公車路線將陸續配合調整，也紓解該區人口持續增加、公車路線不足的問題，調度場用地由市府向農水署承租，未來將朝中路轉運中心方向規劃，除了公車調度站，將納入汽、機車停車場等空間。

桃市府交通局於國際路二段近大興西路三段路口租用農水署用地，並擇其中約1萬平方公尺用地委外營運做公車調度場站。（記者鄭淑婷攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法