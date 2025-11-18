為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    少子女化補習班越開越多？網揭殘酷真相：家長焦慮才是主因

    2025/11/18 18:03 即時新聞／綜合報導
    台灣補習文化盛行數十年，即便少子女化衝擊，補習產業卻依舊蓬勃。（資料照）

    台灣補習文化盛行數十年，即便少子女化衝擊，補習產業卻依舊蓬勃。（資料照）

    台灣補習文化盛行數十年，即便少子女化衝擊教育現場，補習產業卻依舊蓬勃，家長「不讓孩子輸在起跑點」的焦慮似乎從未減弱。過去學生下課後趕補習班的景象，並未因出生人口大減而消失，甚至在多元入學與升學競爭的推動下愈發白熱化。近日就有網友發文直呼：「學生都變少了，為什麼補習班還越開越多？」引發熱烈討論。

    原PO在Dcard發文表示，台灣過去一年新生兒約三十多萬人，「七年級生的年代補習風氣正盛，學生下課不是回家，就是趕著衝補習班」。如今少子化下，新生兒數跌到二十萬，大學名額卻沒有減少，照理說國高中生競爭應該變輕鬆，「甚至滑抖音都能上大學」。但現實卻完全相反：補習班仍一間接一間開，讓他困惑直呼「真是怪哉？」

    貼文PO出後掀起大量網友討論，有人直言，如今家長「越少孩子、越怕輸」，導致競賽與才藝的補習狂潮持續升級，「現在多元入學要比學習歷程、競賽和證照，不補習反而落於劣勢。」也有網友言詞犀利，認為補習文化根源在於家長焦慮「補習不是為孩子，是為了彌補爸媽當年考不上好大學的遺憾。」

    更多網友點出家庭因素，表示雙薪家庭普遍，補習班已成為「托育兼課業管理中心」：「爸媽怕孩子下課沒人帶、亂跑學壞，只好一直放在補習班。」

    熱門推播