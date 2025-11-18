驚！彰化「文雅」芬普尼毒蛋不僅流入台中 這縣市1萬顆恐全吃下肚

彰化縣衛生局統計，11月9日文雅畜牧場賣出5萬7000顆雞蛋。（縣府提供）

彰化縣政府衛生局今（18日）追查釐清，彰化文雅畜牧場9日當天實際出貨雞蛋共計5萬7000顆（285籃），相比畜牧場每天新生蛋約4萬顆明顯超出，衛生局追查，285籃雞蛋有4萬顆、200籃賣給台中市龍忠蛋行，另有1萬7000顆85籃交給蛋車賣到新北市，9日當天就流入台中市、新北市這兩個縣市，未流入彰化縣食品業者。

因文雅畜牧場未出事前，一天沒有出到5萬7000顆這麼多的量，檢調懷疑，是不是業者有混到前面的雞蛋，或是當初在出貨的時候，沒有做好分類，以至於說，才會出現台中龍忠蛋行的雞蛋被驗出芬普尼殘留超標。不過，針對該質疑，縣府不願證實，也表明案件偵辦中，無法說明。

請繼續往下閱讀...

彰化縣衛生局公布雞蛋銷售流向圖，說明雞蛋賣到台中市、新北市。衛生局長長葉彥伯說，11月9日文雅畜牧場實際出貨是285籃、5萬7000顆，流向到台中市龍忠蛋行是200籃4萬顆，台中市回收下架38籃7600顆，檢調昨天搜索帶回13籃2600顆，因此扣掉回收下架跟搜索的部分，已經售出了179籃2萬9800顆。

葉彥伯說，畜牧場19日當天還出貨給蛋車85籃1萬7000顆，該蛋車往北一路賣，還好，衛生局每天監控，其中有35籃7000顆被衛生局攔下來沒有出貨，所以實際上出貨賣到新北的是50籃1萬顆，當天新北市衛生局就配合回收下架，共回收下架了27籃5400顆，這些雞蛋也在17日銷毀，實際上售出的數量有23籃4600顆。

換言之，台中市、新北市共賣出了172籃3萬4400顆雞蛋，這些蛋應該大多數都已被消費者吃下肚。

彰化縣衛生局今天下午證實，11月9日文雅畜牧場賣出的雞蛋，不只流入台中，還有新北市。（衛生局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法