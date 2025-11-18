電梯赫見「中國人滾出去」塗鴉 粉專籲：台人赴日需小心

日本電梯出現「中國人滾出去」塗鴉，粉專提醒台灣旅客近期赴日務必提高警覺。示意圖。（彭博）

在日中關係持續緊之下，日本社會也浮現出許多反中情緒。有臉書粉專分享說，有中國網友在日本電梯公告欄看到「中國人滾出去」字樣的塗鴉，引發討論。粉專也提醒，因日本多數民眾難分辨台灣人與中國旅客，最近台灣人赴日旅遊時請務必提高警覺。

臉書粉專「日本省錢小站」分享說，有中國網友在日本搭電梯時，驚見公告欄遭人塗上「中國人滾出去」字樣。對此，原PO感嘆，「感覺日本現在對中國人的歧視越來越嚴重」，不禁也擔憂日本社會的排中情緒正逐漸升高。

粉專也提醒，近期不只中國民眾對日本反感升溫，日本社會同樣開始出現排斥中國旅客的氛圍；而台灣人與中國人都說中文，對多數日本人而言難以分辨身分差異，因此呼籲赴日旅遊的台灣民眾近期務必注意言行，避免無端遭受波及。

貼文曝光後，立刻引起網友討論，「其實最好的方法就是別徽章，可以明確告訴日本人，我是台灣人」、「一般來說，他們有3成人左右會在當地買新鞋，餘下的人都會穿感覺設計沒美感，奇怪的鞋。看鞋比穿戴更易區分」、「剛從日本回來，在行李箱上貼了幾張『台湾人です』等，全程除了沒有任何阻礙外，還受到很多親切微笑與服務」。

