    首頁 > 生活

    正版電子書平台活動使用盜版譯名 用戶炎上：不尊重客群

    2025/11/18 17:11 即時新聞／綜合報導
    台灣正版翻譯依序為《輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》、我會贏、我們不需要回憶。（圖擷取自@yunqiwang、@nouesieo社群平台「Threads」，本報合成）

    近期日本正版授權電子書平台推出合作活動「我的動漫口味挑戰」，在社群平台中引發討論，然而題目中的作品名稱、台詞、場景描述使用盜版，遭網友炎上「不尊重支持正版客群」。今（18日）電子書平台在社群平台Threads發道歉公告，將重新檢視並更新題庫內容，並同步修正相關用語。

    正版授權電子書平台BOOK☆WALKER與YouTuber HOOK合作推出「這HOOK的菜啦！動漫口味挑戰～你能對幾道？」，邀請讀者一起來挑戰，猜猜愛看漫畫的HOOK最喜歡哪些作品與角色。不料題目卻涉嫌使用盜版翻譯，如《輝夜大小姐想讓我告白》台灣正式代理名稱為《輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》；《咒術迴戰》五條悟的台詞台灣翻譯為「我會贏」，題目卻寫成盜版的「會贏喔」引起網友撻伐。

    一開始BOOK☆WALKER回應是「結合網路迷因梗的討論創作題庫，選項是代稱這一段劇情片段，並不是引用台詞」，然而網友、書迷認為這個回應不尊重購買正版書籍、電子書的讀者，「讀者使用貴平台，是為了閱讀正版好書、支持作家與出版社，不是看你們在這裡用盜版字眼『玩哏』」、「我花錢支持你們不是要看到活動裡面出現盜版作品名跟『網路迷因哏』的」、「為什麼正版平台會引用盜版衍生素材」、「身為正版電子書平台，版權意識這麼差到底在開什麼玩笑」、「可以不要讓你們的消費者像小丑嗎」、「我花錢買正版，結果正版平台給我出個盜版題目」。

    今BOOK☆WALKER發文表示，收到各方反映後，已重新檢視並更新題庫內容，並同步修正相關用語。活動將於調整後重新開放，感謝各位讀者的指教與提醒。

    不過網友認為，平台依舊沒有抓到讀者在意的問題，是迷因來源非正式翻譯，為什麼正版網站要使用盜版譯名、翻譯內容？作為正版平台還需要讀者幫你們糾錯，實在諷刺，讓消費者對該平台失去信心。

