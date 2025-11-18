為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    金價飆漲 北港武德宮300份純金錢母市價破200萬元

    2025/11/18 16:20 記者黃淑莉／雲林報導
    北港武德宮循往例準備300份內裝純金錢母小紅包，金價飆漲市值從100萬增為200萬元。（圖由北港武德宮提供）

    剩2個月就是馬年（丙午年），各大廟宇將開放點燈登記，北港武德宮循往例，準備300份內裝純金錢母小紅包，今（18）日在北港鎮長蕭美文、主委林安樂見證及全程直播之下，將300份放入錢母母庫，只要參與點燈或在春節期間前住走春信眾，都可機會拿到純金錢母。廟方表示，金價飆漲金幣市值從100萬變為200多萬元。

    武德宮表示，今年配合丙午年點燈與春節發放活動，共準備20萬份錢母小紅包，其中額外隨機混入300份裝有財神與黑虎造型999.9純金紀念金幣的小紅包，讓善信在領取錢母時多一份驚喜與期待。

    林安樂指出，金價漲，武德宮的驚喜也跟著加倍，300枚金幣市值從100萬元變成200萬，對廟方來說成本增加，但對信眾來說能抽中金幣的幸福感跟著提升，讓大家感受到財神爺加倍的祝福。

    林安樂說，北港武德宮自開宮以來就有春節發放錢母的傳統，紅包內放置2枚1元硬幣，取台語諧音「有利」，象徵得財又財利，好運連連。

    廟方表示，廟方11月20日早上9點起開放現場及官網受理丙午馬年點燈登記，無論是網路、現場登記點燈或春節走春到廟領取，都可獲得錢母小紅包，由一般錢母與純金錢母隨機混合發放，人人都有機會在金價飆漲時代抽中純金錢母。

    300份純金錢母小紅包內裝有財神與黑虎造型999.9純金紀念金幣。（圖由北港武德宮提供）

    300份純金錢母小紅包由武德宮主委林安樂（左）與北港鎮長蕭美文放入錢母母庫。（圖由北港武德宮提供）

