科普永續教育 聖賢國小學童建構微型生態系統

溪北科普永續教育行動列車開抵聖賢國小。（圖由新農業生技合作社提供）

溪北科普永續教育行動列車開抵聖賢國小，學生親手建構一個可自我維持的微型生態系統，成大教授蘇彥勲表示，從一個微型的「藍碳生態缸」開始，聖賢國小正在為台南溪北地區的學童打開一扇通往世界級永續議題的窗戶。

「溪北科普永續教育在地行動-里山永續地景與碳的秘密」永續巡迴課程今在聖賢國小舉行，蘇彥勲表示，透過「水草藍碳」作為固碳媒材，讓學童親手打造微景觀生態缸，聖賢國小、東山區公所、新農業生技合作社、成功大學蘇彥勳教授團隊等產官學一起參與，期許將科學技術與永續理念，以淺顯易懂的方式傳達給溪北地區的偏鄉學童與大眾，培養在地科學素養。

請繼續往下閱讀...

東山區聖賢國小主任盧鎮寧表示，孩子們親眼見證水草如何透過光合作用吸收二氧化碳，理解「碳匯」（Carbon Sink）概念的科普固碳機制入門知識。將溪北地區農田、濕地等地景的生態循環，以微景觀的方式展現在生態缸內，地景微觀化理解地景復育的意義。

東山區長張政郎表示，蘇彥勲教授將課程從東山區聖賢國小開始意識更顯珍貴，永續教育從核心走向邊陲，確保所有孩子都有機會接觸到高品質的自然科學教育與地景環境學習，積極弭平城鄉的教育資源差距。新農業生技合作社顏振標博士認為，永續教育不該是艱深的論述，透過「藍碳生態缸」，將全球氣候變遷的議題，縮小到孩子能親手操作、觀察的範圍，讓他們理解永續就是看得見、摸得到的未來。

溪北科普永續教育行動列車開抵聖賢國小，學生親手建構一個可自我維持的微型生態系統。（圖由新農業生技合作社提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法