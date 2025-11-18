南彰化偏鄉童免再為就醫奔波 1輛頂級醫療車藏救命恩情

彰基捐給二基的醫療交通車，專為0到4 歲幼兒打造，裡面加裝了幼兒專用安全椅、幼兒專用醫療設備、輪椅等，先進的醫療設備全新上路。（彰基提供）

台灣的創舉！為解決南彰化偏鄉幼兒就醫或施打疫苗交通上的不便性，彰化基督教醫院與康橋國際學校今（18日）天共同捐贈一輛兒童醫療專用交通車給二林基督教醫院，這輛專為0到4歲幼兒打造的交通車，裡面加裝了幼兒專用安全椅、幼兒專用醫療設備、輪椅等，先進的醫療設備全新上路，今後將免費載送當地幼童前往二基就醫，讓就醫路不再「卡卡的」！

這項善舉源於一場感人的醫療救援故事，今年4月22日，康橋國際學校的顏姓學生在竹塘鄉發生嚴重車禍，昏迷指數僅3分，經二基緊急搶救後轉送彰基治療，最終成功康復。學生家長捐贈50萬元給彰基，彰基總院長陳穆寬再加碼150萬元，總計200萬元全數捐給二基，專款用於購買這輛頂級偏鄉幼兒醫療交通車。

請繼續往下閱讀...

捐車儀式今在彰基總院舉行，立委謝衣鳯、陳秀寳到場參加，縣議員莊陞漢代表立委黃秀芳出席、前台中市衛生局長的成大教授呂宗學等人列席，在眾人見證下，陳穆寬把象徵醫療車的鑰匙道具交給二基院長詹賜貳，場面溫馨。

呂宗學說，政府要求兒童到醫院打疫苗與看健兒門診，彰基就要確保兒童往返安全，這次捐車保護0到4歲幼兒的政策，在彰基醫療史上具有劃時代的意義，宣告是台灣的創舉。

謝衣鳯也說，南彰化地區每萬人口西醫師數遠低於連江、澎湖等離島，稱得上比離島還偏鄉，醫療資源極度缺乏，尤其婦兒科仰賴二基。她呼籲衛福部應將二基婦產科、兒科列入公費醫師服務醫院名單，公私協力才能解決偏鄉醫療沙漠的危機。

陳秀寳感謝彰基率先補足偏鄉幼童就醫的交通缺口，讓醫療服務更全面普及，她承諾未來將在公部門持續推廣相關政策。

彰基今在總院舉辦捐車儀式，捐車背後帶出一段感人救命報恩的醫療故事。（彰基提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法