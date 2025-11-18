為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    用1萬換更多！ 台南購物節限時加碼4倍送、再抽iPhone手機

    2025/11/18 15:41 記者王姝琇／台南報導
    台南購物節搭配普發現金，祭出限時加碼4倍送活動。（圖由台南市政府提供）

    台南購物節搭配普發現金，祭出限時加碼4倍送活動。（圖由台南市政府提供）

    台南市長黃偉哲宣布，11月19日至23日推出「台南購物節×普發萬元」限時加碼活動，只要到特約店家消費並完成登錄，即可享有抽獎序號4倍送。等於消費滿50元就能獲得4組抽獎序號，小額消費大大提高中獎機會。

    黃偉哲表示，普發1萬元正是刺激買氣的最佳時機，希望藉由「加倍回饋」讓民眾在台南消費時，不只買得開心，也抽得過癮。此次合作店家涵蓋百貨商圈、連鎖賣場、人氣美食、文創選品與日常生活用品，無論專程來旅遊或週末順道逛街，都能輕鬆參加、累積更多幸運序號。

    經發局長張婷媛說，台南購物節也推出「會員回娘家」專屬回饋，只要在活動期間登入平台、更新資料，就有機會在11月30日抽中iPhone手機或萬元大禮包，回饋一路支持購物節的忠實會員。

    今年台南購物節搭配普發政策，提升活動參與度，也讓城市商機全面升級。邀全國民眾把普發現金帶來台南，用最實在的方式換最有感的回饋──花越多、序號越多、機會越多！更多活動內容與合作店家資訊，請上台南購物節官方網站查詢。

