「沒看過這麼差勁的部會」 養豬協會促環境部速找產業討論廚餘解方

中華民國養豬協會表示，對於廚餘去化清運，環境部應盡速找產業團體討論，也表示為讓廚餘退場，12月29日將會到環境部前激烈抗爭。（資料照）

環境部原擬要求今（18日）起廚餘養豬場的廚餘車皆加裝GPS，後因團膳業者與校園要求，展延到12月7日，中華民國養豬協會理事長潘連周表示，過去廚餘清運很仰賴豬農，但為防堵疫情，應盡快讓廚餘養豬落日，並應調整廢棄物分類，也要求環境部應盡速找產業討論。

潘連周指出，國內目前大部分廚餘都仰賴養豬團體清運，若要求廚餘車加裝GPS，但中央對廚餘的態度到底是要禁用還是恢復使用曖昧不清，多個地方縣市如台南、高雄、苗栗等都已經宣布禁止使用廚餘，屏東、彰化則還在觀望，但後續衍生的費用到底要由誰負擔，全部都沒定論，認為環境部應該要說清楚，更直接點名彭啓明就是軟蛋，要彭啓明不要再找人來傳話，痛批沒看過這麼差勁的部會，應該要直接找產業團體一起坐下來討論解方，「只要坐下來談，就會有解方，我們豬農都很體諒政府的難處，所以還會幫忙載廚餘到堆肥場，但這樣都不溝通對嗎？」

台中梧棲養豬場因使用未蒸煮的廚餘，該場爆發非洲豬瘟疫情，經15天圍堵後，目前全台僅該單一案場，也恢復毛豬拍賣，廚餘則在無法落實即時監控、查核落實、法令完備3大要件前，仍維持禁用，非洲豬瘟中央災害應變中心14日時宣布，環境部則會在12月6日前將廚餘蒸煮監控公告入法，廚餘車則在12月7日前要全面加裝GPS，以監控廚餘流向。

潘連周進一步指出，若要防堵非洲豬瘟疫情，不可讓民生廚餘再流入養豬產業，應由甲級與乙級清運公司處理，環境部也應該展開修法，細分廚餘種類，全植物性成分的廢棄物、禽類的下腳料等沒有疫情傳播風險的，可從廢棄物中移出，並繼續提供給養豬業者使用，但民生廚餘與畜類下腳料則要完全禁止，並針對違規者不可只有罰錢、廢照，應課予刑責。

潘連周指出，這次非洲豬瘟案場僅限梧棲場真的好運，若再爆發疫情，整個產業將會陪葬，1、2百萬人的生計將受到嚴重影響，強調豬農對環境部對廚餘的態度如此消極已高度不滿，如果環境部不願跨部會協商討論解決問題，將於12月29日帶豬農到環境部前激烈抗議。

