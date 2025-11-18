為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    生氣無處發洩？ 專家建議「憤怒儀式」讓人釋放壓力重拾平靜

    2025/11/18 18:48 即時新聞／綜合報導
    專家提出「憤怒儀式」概念，以安全且有意識的方式釋放負面情緒，示意圖。（情境照）

    隨著現代生活節奏加快與壓力增加，許多人在日常中累積的情緒，常因小事爆發或不明原因失控。專家提出「憤怒儀式」概念，以安全且有意識的方式釋放負面情緒，不僅能避免情緒傷害自己與他人，也有助於維持心理健康與身心平衡。

    Bustle》報導，隨著生活壓力增加，許多人會在日常中累積憤怒，甚至因小事爆發或無緣無故情緒失控。直覺顧問瑪吉克（Mia Magik）提出「憤怒儀式」概念，強調透過有意識的日常儀式釋放負面情緒，可以幫助人們維持心理健康與身心平衡。她指出，儀式的核心在於將注意力投入到日常行為中，使生活變得更有意義和儀式感。

    瑪吉克建議，憤怒儀式可以從回顧人生中曾無法表達情感或被侵犯界限的時刻開始，再透過身體動作將情緒釋放出來。舉例來說，可以慢動作揮拳、對牆推擠、砸枕頭或在戶外用棍子敲擊地面。這些動作能幫助身體釋放積壓能量，而不會對他人造成傷害或失控。她強調，這不只是釋放憤怒，也可以釋放悲傷、痛苦或其他被壓抑的情緒，從而讓身心更加穩定。

    完成釋放後，瑪吉克建議進行自我照顧，例如泡澡、散步或與朋友交流，以幫助情緒回復平衡。她表示，剛開始可以每天一次，進行一週，將情緒徹底釋放；之後每隔四個月進行一次即可，避免負面情緒在腦中積累。透過定期的「憤怒儀式」，人們能有效疏解情緒，重新掌握身心控制，面對生活挑戰時也更有韌性。

