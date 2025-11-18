與酷洛米相遇夢幻花海 桃園仙草嘉年華11/22楊梅登場

仙草嘉年華11月22日起在楊梅休閒農業區登場，展區打造2公頃仙草花田。（圖由農業局提供）

「2025桃園仙草嘉年華」11月22日至12月7日於楊梅休閒農業區登場，今年以「花開紫境・相遇楊梅」為主題，並有大小朋友都喜歡的酷洛米（Kuromi）裝置搭配浪漫粉紫花海，同時還可順遊富岡鐵道藝術生活節及畜產嘉年華。

市長張善政表示，仙草嘉年華22日起一連16天在楊梅休閒農業區登場，展區結合2公頃仙草花與2.1公頃波斯菊花田，並邀請人氣明星酷洛米擔任花之使者，帶領民眾走入夢幻的紫色仙境，以「花田×文化×可愛IP」呈現桃園冬季最浪漫的節慶風景，今年更首度將桃園仙草嘉年華、富岡鐵道藝術生活節、畜產嘉年華3個活動整合在一起，以農業、鐵道、藝術3條軸線串聯，從富岡火車站一路延伸至楊梅花田，帶動桃園南區觀光與地方產業升級。

請繼續往下閱讀...

農業局長陳冠義表示，活動期間每週假日皆有主題活動，11月22日（週六）開幕式邀請十鼓擊樂團，為仙草嘉年華熱鬧開場，酷洛米將現身舞台與貴賓們一同揭幕，11月29日（週六）酷洛米見面會與在地市集熱鬧登場，11月30日（週日）泡影幻樂章：魔術泡泡秀與魔術表演、12月6日（週六）迷霧森林樂團演出，園區內另有花間市集、探遊花徑氣墊樂園、嘟嘟小火車、集章任務等體驗。

農業局表示，活動提供3條接駁車路線，綠線（平日）往返台鐵富岡站與活動會場、紅線（假日）往返楊梅火車站（金德路）與活動會場、藍線（區內）往返臨時停車場、活動會場、三元宮，活動資訊可至「桃園好農」、「楊梅休閒農業區 」臉書粉絲專頁查詢。

「2025桃園仙草嘉年華」11月22日至12月7日於楊梅休閒農業區登場。（記者鄭淑婷攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法