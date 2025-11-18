為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    與酷洛米相遇夢幻花海 桃園仙草嘉年華11/22楊梅登場

    2025/11/18 15:22 記者鄭淑婷／桃園報導
    仙草嘉年華11月22日起在楊梅休閒農業區登場，展區打造2公頃仙草花田。（圖由農業局提供）

    仙草嘉年華11月22日起在楊梅休閒農業區登場，展區打造2公頃仙草花田。（圖由農業局提供）

    「2025桃園仙草嘉年華」11月22日至12月7日於楊梅休閒農業區登場，今年以「花開紫境・相遇楊梅」為主題，並有大小朋友都喜歡的酷洛米（Kuromi）裝置搭配浪漫粉紫花海，同時還可順遊富岡鐵道藝術生活節及畜產嘉年華。

    市長張善政表示，仙草嘉年華22日起一連16天在楊梅休閒農業區登場，展區結合2公頃仙草花與2.1公頃波斯菊花田，並邀請人氣明星酷洛米擔任花之使者，帶領民眾走入夢幻的紫色仙境，以「花田×文化×可愛IP」呈現桃園冬季最浪漫的節慶風景，今年更首度將桃園仙草嘉年華、富岡鐵道藝術生活節、畜產嘉年華3個活動整合在一起，以農業、鐵道、藝術3條軸線串聯，從富岡火車站一路延伸至楊梅花田，帶動桃園南區觀光與地方產業升級。

    農業局長陳冠義表示，活動期間每週假日皆有主題活動，11月22日（週六）開幕式邀請十鼓擊樂團，為仙草嘉年華熱鬧開場，酷洛米將現身舞台與貴賓們一同揭幕，11月29日（週六）酷洛米見面會與在地市集熱鬧登場，11月30日（週日）泡影幻樂章：魔術泡泡秀與魔術表演、12月6日（週六）迷霧森林樂團演出，園區內另有花間市集、探遊花徑氣墊樂園、嘟嘟小火車、集章任務等體驗。

    農業局表示，活動提供3條接駁車路線，綠線（平日）往返台鐵富岡站與活動會場、紅線（假日）往返楊梅火車站（金德路）與活動會場、藍線（區內）往返臨時停車場、活動會場、三元宮，活動資訊可至「桃園好農」、「楊梅休閒農業區 」臉書粉絲專頁查詢。

    「2025桃園仙草嘉年華」11月22日至12月7日於楊梅休閒農業區登場。（記者鄭淑婷攝）

    「2025桃園仙草嘉年華」11月22日至12月7日於楊梅休閒農業區登場。（記者鄭淑婷攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播