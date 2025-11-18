查到了！高雄月世界遭非法倒垃圾 南市府鎖定善化1涉案業者

南市環保局稽查情形。（記者洪瑞琴攝）

高雄月世界風景區近日遭棄置大量廢棄物，經高雄市通報後，南市環保局立即啟動最強力查辦程序，透過破袋檢查、清運車輛行駛軌跡比對及監視器調閱等多重證據鏈，迅速鎖定善化區一間清除業者涉有重大嫌疑。環保局今（18）日強調，面對愈演愈烈的垃圾處理挑戰，市府始終以積極態度因應，並重申對環境犯罪「零容忍」，只要涉及非法棄置或重大違規，將依法立即廢止許可，絕不寬貸。

環保局長許仁澤表示，17日接獲通報後隨即派員南下支援。稽查人員逐袋檢查垃圾內容，除了有部分來自高雄，亦確認部分廢棄物源頭指向台南善化。進一步比對車輛GPS 行駛軌跡並調閱相關監視器後，已掌握特定清除業者涉案，並將完整證據移送地檢署偵辦，務求徹查到底，月世界那個地方偏僻，遭業者倒多久了不清楚，尚待調查。

請繼續往下閱讀...

許仁澤指出，市府每年均針對南市清除機構進行全面稽查，並持續建置車輛GPS勾稽系統，以即時掌握清運動態。今年已建置7處電子圍籬勾稽點，嚴防跨區棄置，同時加強道路攔檢，列管27件車輛軌跡異常案件，一旦查獲違規，許可證將立即被廢止。他透露，自2023年以來，台南已廢止17家業者許可，並警告業者絕不可心存僥倖。

許仁澤也提到，近年各縣市皆因焚化爐歲修或改建面臨處理量能吃緊的問題。台南已超前啟動城西焚化爐更新工程，是全台最早投入更新的縣市，目前工程進度已逾9成，預計明年上半年完工後，處理能力將大幅提升，並優先處理市內垃圾，對整體量能提升助益顯著。

環保局長許仁澤說明稽查過程。（記者洪瑞琴攝）

業者非法棄置情形。（南市環保局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法