    鳳凰颱風致民眾財損 部分監理事宜可延至明年5月底前申辦

    2025/11/18 15:06 記者黃子暘／新北報導
    「因應1112鳳凰颱風災害相關受災民眾公路監理業務權益措施規定」，受災民眾凡持有相關證明，部分監理事宜可延至2026年1月31日前向公路監理機關申辦。（台北區監理所提供）

    日前鳳凰颱風造成災情，交通部公路局台北區監理所蘆洲監理站表示，為照顧災區民眾權益，交通部公路局頒布「因應1112鳳凰颱風災害相關受災民眾公路監理業務權益措施規定」，受災民眾凡持有相關證明，包含車輛報廢、定期檢驗、罰鍰繳納等事宜，均可延至2026年5月31日前向公路監理機關申辦。

    台北所表示，受災民眾持有村里長、警察局、派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具證明，有關補發汽機車駕照、行車執照、牌照登記書、辦理車輛報廢、繳註銷、停駛及號牌遺失或損壞、車輛定期檢驗、交通違規罰鍰繳納、裁罰及汽車燃料使用費繳納、職業駕駛執照審驗等監理事宜，可延至明年5月31日前向公路監理機關申辦。

    台北所指出，如果車輛因颱風受損，需辦理報廢、繳註銷、停駛者，汽車燃料使用費計徵至災損前一天止；辦理汽車修護者，需憑汽車修理廠開具的證明文件，按修車日數減免，也請於明年5月31日前提出申請；若受災車輛所有人死亡，親屬辦理車輛繼承過戶或報廢、繳註銷牌照者，交通違規案件免罰、積欠汽車燃料使用費免繳。

