苗縣食農教育與創意茶飲大放異彩 展現農業軟實力

苗栗縣農會主任廖美淑（右2），是縣內首位通過農業部認證的食農教育師資人員，縣長鍾東錦（左2）頒獎表揚。（記者張勳騰攝）

苗栗縣在食農教育、創意茶飲、短視頻與國際茶賽中屢奪佳績，縣長鍾東錦今（18）日表揚優秀農會員工、農友及製茶師，其中製茶師張家齊及茶農邱俊魁、曾郁芳在國際茶品競賽獲得佳績，讓苗栗茶在國際飄香。鍾東錦指出，苗栗縣政府將持續成為農會與農友的堅強後盾，提供政策、資源與技術上的支持，讓農業能世代傳承、精進。

苗縣府農業處指出，苗栗優秀製茶職人張家齊在全球400多位的競爭者，以個人品牌在英國國際茶品競賽The leafies中以「福爾摩茶」品牌獲得「至尊大獎」，茶農邱俊魁以其獨特的工藝白茶製法亦榮獲國際茶賽「金獎」；東方美人茶的大滿貫傑出農友曾郁芳亦揉合傳統與現代三次定香程序，以「曾的茶」品牌榮獲國際茶賽「極力推薦獎」。

請繼續往下閱讀...

此外，公館鄉農會員工張怡文、吳雨蓁、劉鈺心每天利用下班時間挑茶、調味，逐步調製出公館的特色飲品「紅棗鮮奶茶」，在今年全國創意茶飲調製競賽榮獲季軍。通霄鎮農會的林玉珊、李心妤及邱偉玲，在全國農會主辦的家政影響力第2屆創意短視頻徵件大賽中，贏得金獎殊榮，以「你再偷吃我就煮豆油」作品，用幽默、創新手法鼓勵長輩活到老學到老，翻轉大眾對高齡者的刻板印象。

在食農教育表現優異的分別有師資及專業人員，其中，苗栗縣農會主任廖美淑是縣內首位通過農業部認證的食農教育師資人員；另有14位來自農政單位的人員和農友，包括農改場古金台、公館農友曹富雄2人，農會單位則有三義謝金妟、後龍張馨鎂、頭份鄭智仁、公館徐志鈞君、苑裡李忠祐、苗栗傅靖方，獅潭王佳苓、三義鄉彭廣恩、縣農會葉惠仙、南庄翁茂權、銅鑼劉珮筠、苑裡康美琪等12人，獲食農教育專業人員認證。

苗栗縣公館鄉農會員工張怡文（左4）、吳雨蓁（右3）、劉鈺心（右2），精心調製出公館的特色飲品「紅棗鮮奶茶」，在今年全國創意茶飲調製競賽競賽榮獲季軍，縣長鍾東錦（左3）頒獎表揚。（記者張勳騰攝）

苗栗市茶農邱俊魁（右2）在國際茶賽奪得金獎，縣長鍾東錦（左3）頒獎表揚。（記者張勳騰攝）

苗栗優秀製茶職人張家齊（右4）在全球400多位的競爭者，以個人品牌在英國國際茶品競賽The leafies中以「福爾摩茶」品牌獲得「至尊大獎」，縣長（左5）頒獎表揚。（記者張勳騰攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法