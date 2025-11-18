連結製造、研發與市場 新吉國際物流中心啟用

台灣應用材料股份有限公司「新吉國際物流中心」啟用。（圖由南市府提供）

台灣應用材料股份有限公司「新吉國際物流中心」，今（18）日在台南市安定區新吉工業區啟用，不僅每日支援南科工廠的發料與成品儲運，也負責出貨顯示器機台給國內外客戶，成為連結製造、研發與市場的關鍵節點。

台灣應用材料為全球半導體設備領導廠商，新吉國際物流中心由慶洲股份有限公司投資新台幣20億元建設，基地面積1.66公頃，內部倉儲面積達7700坪、樓高5層，並取得海關認證，為應用材料未來10年發展計畫的關鍵物流據點。

請繼續往下閱讀...

台南市副市長趙卿惠今天也到場祝賀，見證這座象徵智慧製造與全球供應鏈升級的重要物流基地啟用。

台南市經發局長張婷媛表示，此次慶洲公司與應用材料合作的投資案，是外商租用在地開發廠房的成功典範，市府將持續提供投資單一窗口服務，從用地協調、建照申請、環評輔導到人才媒合，全程陪伴企業落地營運，展現「企業在哪裡，政府服務就到哪裡」的精神。

台灣應用材料股份有限公司「新吉國際物流中心」於台南安定新吉工業區啟用。（圖由南市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法