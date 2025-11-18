為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    環境部預告增列PFOS、PFOA 禁止注入地下水

    2025/11/18 14:57 記者黃宜靜／台北報導
    環境部今（18日）公告預告修正「禁止注入地下水體之有害健康物質種類、限值」公告事項第1項附表，將全氟辛烷磺酸（PFOS）及全氟辛酸（PFOA）增列為禁止注入地下水的有害健康物質。（記者黃宜靜攝）

    為強化我國水資源永續與環境保護，環境部今（18日）公告預告修正「禁止注入地下水體之有害健康物質種類、限值」公告事項第1項附表，將全氟辛烷磺酸（PFOS）及全氟辛酸（PFOA）增列為禁止注入地下水的有害健康物質。

    環境部表示，PFAS在環境中難分解，對健康及環境具危害風險，國際癌症研究中心（International Agency for Research on Cancer, IARC）已將PFOS、PFOA分別列為致癌性第2B類及第1類物質。基於保護水資源及預防原則，依「水污染防治法」第36條第4項授權規定，增列PFOS、PFOA為禁止注入地下水體的有害健康物質，限值為不得檢出。

    環境部強調，「水污染防治法」已全面禁止廢（污）水注入於地下水體，如注入廢（污）水中含有害健康物質者更涉及刑責，此次修正將作為未來主管機關執法參據，業者應留意。

