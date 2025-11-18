花蓮拆屋損鄰！水泥塊砸破民宅屋頂、陽台及玻璃

花蓮市富安路一棟五層樓的旅館最近正進行拆除工程，建物與一旁的民宅相距約一米左右，拆除的水泥塊不斷落下直接砸向旁邊。（民眾提供）

花蓮市富安路一棟5層樓的旅館最近正進行拆除工程，該建物與一旁的民宅相距約1公尺左右，拆除的水泥塊不斷落下直接砸向旁邊，住戶玻璃、鐵皮屋頂、陽台都被水泥塊砸到，住戶相當擔心牆面倒塌活在恐懼中；花蓮縣政府建設處指出，依照建築法第63條規定，施工中的建築物要負責做安全防護措施，將請建管單位儘速了解。

這棟5層樓旅館約在2007年興建，為地下1層、地上5層建物，目前正進行拆除重建作業，現場碎石、水泥塊不斷掉落，部份水泥塊砸中隔壁住戶，屋頂、陽台及民宅玻璃被砸破。住戶投訴說，每天白天都在拆，工地離家裡不到1公尺，沒有任何的防護措施，真的很危險，人在家裡就可以聽到東西一直敲到屋子的聲音，2樓玻璃被打破，陽台玻璃也裂掉，家裡有一個老母親被嚇得要命。

住戶控訴，尤其最近這一段時間，拆除工程接近尾聲，建物只剩下一片薄薄的高牆，整天看到拆除的牆面不斷搖晃，嚇得住戶很怕整片牆倒下來直接砸向住戶，全家人都心驚膽跳，受波及的住戶有5戶。現場拆除施工人員表示，工法是用大鋼牙施工，把牆面往內慢慢剝落，不是往外推，不會朝住戶方向倒下。

花蓮縣府建設處長鄧子榆回應說，拆除工程若影響到隔壁鄰房，依照建築法第63條規定施工中的建築物要負責做安全防護措施，避免產生危險的防護措施，如果沒有按照規定做，可依照建築法第89條罰承造人、監造人；尤其鄰房沒有做防護網或防護，有的是放鋼板做防護措施影響周邊造成相對危險必須處理，如果都沒處理會先勒令停工，之後可能有罰鍰。

