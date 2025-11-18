輝達進駐北士科帶動AI產業鏈 北市擬2029推自駕公車上路

台北市2021年時曾與業者合作，推動自駕公車測試。（資料照，台北市交通局提供）

科技大廠輝達將進駐台北市北投士林科技園區，台北市政府盼藉此機會，於北士科研擬自駕公車可能，打造AI產業鏈，盼2029年商轉。台北市交通局長謝銘鴻說，自駕車在技術、法令上仍有突破空間，一旦法令明確後將業者將更容易投入。

台北市近年來面臨駕駛荒之苦，據統計，公車駕駛長從2021年3900人逐步減少，到去年剩下3600多人，隨之而來的則是司機超工時、拖班率上升等狀況。

市議員曾獻瑩指出，最新一期的台北市市區公車營運服務指標評鑑中，仍有十家業者在超時駕駛項目拿到零分，這種情況多年來反覆出現，若市府持續找不到人，超時駕駛就難以改善。要改善此種現象，北市府勢必得加速推動自駕公車規劃，提前布局；而交通局目前已經規劃北士科至捷運芝山站路段為最早可能上線的自駕公車，預估2029年商轉，並與輝達進駐、台北市打造未來之都方向不謀而合。

他說，目前中國上海、蘇州等地自駕公車都已經營運數年，由安全員取代駕駛，交通局目前規劃仍要再等3、4年才有商轉進度，速度還是偏慢，希望可以更積極規劃其餘路線。

謝銘鴻表示，考量北士科未來將有更多科技業進駐，上下班時間與一般產業不同，可能加班較晚，這時離峰時段就可以透過自駕公車取代傳統人工。2029年智慧運輸世界大會將由台北市舉辦，市府目標屆時讓自駕公車商轉。

不過，他也指出，目前國內主要受限於法令上，包含如發生事故後的責任歸屬等，等中央相關法令突破後，相信會有更多廠商願意投入來做自駕車。

