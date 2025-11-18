為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國際旅宿品牌插旗台南 萬楓酒店進駐南科動土

    2025/11/18 14:42 記者王姝琇／台南報導
    國際萬豪酒店台灣區總經理Mr.BASTIEN GIANNETTI致詞。（圖由台南市政府提供）

    國際萬豪酒店台灣區總經理Mr.BASTIEN GIANNETTI致詞。（圖由台南市政府提供）

    台南觀光旅宿再添新案！「萬楓酒店」進駐台南科學園區今舉行動土典禮。典禮由台南市副市長趙卿惠揭開序幕，見證萬豪國際品牌首度插旗台南科學園區的重要時刻，展現各界對台南觀光與投資發展的高度期待。

    由興松建興業股份有限公司興建並邀請國際知名萬豪集團（Marriott International）旗下品牌「萬楓酒店」進駐台南，本案基地緊鄰台南科學園區核心區域，規劃地上11層、地下2層，客房總數約168間，預計於2028年完工營運。周邊交通便捷生活機能完善，未來可望成為園區企業商務旅客與觀光旅遊住宿的重要選擇，進一步帶動善化地區商業與觀光能量發展。

    市長黃偉哲表示，台南不僅是文化古都，更是兼具科技、觀光與宜居特質的城市，市府積極打造友善投資環境與永續觀光，吸引國際品牌進駐，此次萬豪萬楓酒店的落腳，不僅象徵國際旅宿集團對台南市場的高度信任，也將完善科學園區周邊的住宿供給，提升城市整體國際能見度與觀光接待量能。

    趙卿惠致詞指出，台南科學園區是南台灣科技產業聚落的重要樞紐，隨著企業擴張與專業人才移入，對高品質住宿設施需求殷切，而萬楓酒店選址善化，不僅完善園區生活服務，更將創造在地就業與經濟效益，市府也將持續完善公共設施，打造企業與城市共榮的投資環境。

    觀旅局長林國華表示，台南擁有深厚的文化底蘊、優質的生活品質與多元觀光魅力，從國際旅客、園區商務客到親子遊客皆對住宿需求日增，歡迎更多國內外品牌旅宿業者投資台南，共同打造永續、安全且具國際水準的住宿環境，讓優質旅宿永續台南的品牌價值更加耀眼。

    萬豪萬楓酒店動土典禮。（圖由台南市政府提供）

    萬豪萬楓酒店動土典禮。（圖由台南市政府提供）

