竹北勝利7、8街單行區域擴大 2階單行道系統配套路面改善12月啟動

新竹縣竹北市勝利7、8街的配對單行道區域將擴大，縣府下個月進場施工預先改善計畫區內的道路標線標誌號誌等。（取自竹縣府官網）

為了紓解新竹縣AI智慧園區日益增多的通勤車潮，縣府用2個階段規劃讓竹北市勝利7街、8街作為配對的單行道系統，今年3月第1階段、從莊敬1路到莊敬北路間的配對單行道率先上路後，明年配對單行道的區域將東擴到自強北路口。為此，縣府將從12月1日起到13日執行第2階段配套的道路標誌標線號誌改善工程，預計明年1月底把對應的自強北路口車道配置也完成調整。

縣府交通旅遊處表示，12月1日到12月13日啟動的前述工程，工區依序在勝利7街、勝利8街進行。也就是：12月1日到6日的工區在勝利7街，期間會開放1個車道給往東的車流單行，6日完工後就全線開放變成往東的單行道。12月8日到13日的工區變成在勝利8街，施工時開放1個車道給往西的車流單行，13日完工後全線變成西向的單行道。

請繼續往下閱讀...

至於配套的自強北路車道配置改善作業，則計畫在明年1月底前完成，所有工程施工期間路邊禁止停車，施工會避開上下班時段。

交旅處表示，竹北勝利7、8街為了紓解AI智慧園區和竹北東西向的車潮，規劃後2階段執行的配套單行道。今年3月底先讓莊敬1路到莊敬北路之間的勝利7、8街，從原來可以東西雙向交通的，變成勝利7街變成東向單行道，勝利8街只能往西。第2階段這個配對單行道區域則要擴大，從莊敬北路到自強北路的勝利7、8街統統成為單行。前述施工就是為了2階擴大配對單行區域所做的前置作業，日前已經先對地方做過了施工前的說明。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法