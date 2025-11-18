虎尾農會推新品「花生配咖啡」 加碼普發1萬變大優惠

雲林虎尾農會發表花生新產品，花生霜淇淋配咖啡。（記者黃淑莉攝）

雲林虎尾農會今（18）日發表花生新產品「花生霜淇淋配咖啡」，把雲林虎尾、古坑生產的花生、咖啡結合，一次享受3種風味讓人驚艷。農會總幹事蔡武吉宣布，配合政府普發1萬及新品上市，即日起到農會農民直銷站消費滿萬元送千元、滿千送百。

雲林縣花生種植、產量高居全國之冠，一期作面積約4000公頃，二期作則有8000公頃，縣府農業處副處長蔡耿宇說，今年2期作花生11月進入採收旺季，幸好上週颱風沒有釀災，農民收成量跟往年差不多。

虎尾是雲林重要花生產地之一，農會長期與農民契作與推動產銷履歷，並長期研發多元加工產品，有花生醬、花生油、各式花生零嘴及花生霜淇淋等，開通多元行銷管道，提高農民收益。

蔡武吉指出，今天發表的花生霜淇淋配咖啡，在霜淇淋上淋上濃縮黑咖啡，第1口可吃花生霜淇淋的花生、牛奶香，第2口霜淇淋加咖啡香，第3口牛奶咖啡香，不喝咖啡的長輩吃過都讚不絕口。

農會將在11月29日舉辦虎尾拔花生活動，邀請大人小孩到花生田，體驗拔花生，從產地到餐桌，感受農民栽種辛苦及土地魅力。

配合政府普發1萬，虎尾農會推出優惠方案把1萬變大，蔡武吉說，即日起到農會農民直銷站消費滿1000元再送100元商品，滿1萬元加碼送1000元商品，歡迎大家多選購。

