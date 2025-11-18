台南推漁村創意旅遊路線 展現地方創生魅力

鹹鹹夢享村讓大、小朋友將廢棄的牡蠣殼DIY成療癒的風鈴。（台南市政府提供

台南市積極推動地方創生，為讓民眾更貼近在地故事，經發局特別規劃「農村×社區×青年創意」主題旅遊路線，串聯七股漁村，帶旅客體驗漁村日常與地方創生的實踐成果，深入了解城市背後的人與土地的互動。

此次遊程透過在地文創團隊「股份魚鄉」帶領遊客參與「食魚講堂」，透過互動課程認識虱目魚，從養殖到上桌的完整過程，了解漁業永續理念，體驗海線生活的日常節奏，認識漁村居民如何在環境保護與經濟發展之間取得平衡。另安排虱目魚文創DIY及蚵殼風鈴製作，參與者親手將漁村素材轉化為創意商品與手作作品，感受青年創意與在地文化的完美結合。

行程亮點「鹹鹹夢享村」，由大台南好生活協會進駐原後港國中閒置空間，整合在地居民與青年力量，打造兼具教育、文化與產業的地方創生基地，串聯地方職人、農友與學校，傳遞永續生活與在地文化價值，展現社區自發創生的活力。這裡不只是展示空間，也是青年與社區實驗創新的場域，定期舉辦課程與體驗活動，讓民眾透過參與理解地方資源的可能性。

「黑琵食堂」位於黑面琵鷺保護區，採用自家友善養殖漁獲，料理新鮮安心，並獲米其林必比登推薦，餐廳透過「以餐帶遊」體驗，從餐桌延伸至海邊，讓旅客實地理解漁業文化與沿海生活，增添行程互動與文化深度。

股份魚鄉由返鄉青年與在地漁民共同經營，提供魚塭踏查、食魚教育、漁產處理教學與自煮料理等體驗。透過魚塭生態、課堂教學與料理實作相結合的主題遊程，遊客能實地走入魚塭、認識食材來源，並提升漁產價值，促進社區經濟共榮。團隊也將漁業教育與社區產業結合，將產地的故事轉化為具吸引力的旅遊體驗，使地方創生的理念落實在每一次活動中。

經發局長張婷媛指出，此次地方創生路線，將漁村日常、青年創意與社區活力完整串聯，讓旅客親身感受從土地出發的共好力量。從漁村到生活，每一步都是地方創生的實踐，也是城市文化與產業共榮的具體呈現。透過旅程民眾不僅認識在地產業與生活美學，也能看見台南社區自發創生的韌性與魅力，讓土地、社群與青年力量共同創造永續的未來。

黑琵食堂主打現撈海鮮，在2023、2024年連續獲得米其林必比登。（台南市政府提供

改建自閒置豬舍的「低調空間」，透過食魚教育讓吃魚的人認識美味的虱目魚。（台南市政府提供

股份魚鄉讓大家可DIY虱目魚蓋印而創作出獨一無二的帆布袋。（台南市政府提供）

